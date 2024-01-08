美：以哈戰恐轉移 不讓巴人被迫離開加薩

美國國務卿布林肯。(路透)

美國國務卿布林肯今天警告，以色列 和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 在加薩 的戰爭恐「轉移」，對更廣泛中東地區的安全構成威脅，並強調絕不可讓流離的巴勒斯坦人被迫離開加薩。

於以色列和哈瑪斯（Hamas）衝突升級之際再訪中東的布林肯，在卡達召開記者會指出：「現在是這地區極度緊張時刻，這場衝突很容易轉移，造成更大不安全感和更多苦難。」

卡達的半島電視台稍早宣布，韓薩•達杜赫（Hamza Dahdouh）和圖里亞（Mustafa Thuria）在加薩走廊為半島電視台「執行任務的路上」遇害。圖里亞也是法新社和其他新聞機構的特約攝影記者。布林肯提到兩名記者之死時說：「這是難以想像的悲劇，還有太多無辜的巴勒斯坦男人、女人和孩童也是如此。」

布林肯指出，以色列必須採取更多措施保護加薩平民，並且強調，有必要讓因為持續中的戰爭而流離失所的巴勒斯坦人能夠「回家」。

他與卡達總理穆罕默德共同召開記者會時說：「一旦情勢允許，巴勒斯坦平民必須能夠回家。他們不可以、絕不可以讓他們被迫離開加薩。」

另一方面，以色列軍方表示，他們已結束加薩北部的主要戰鬥行動，並拆除完武裝組織哈瑪斯在該區域的軍事基礎設施，目前以色列的軍事行動將重點放在加薩中部和南部。最近幾周，以軍轉而向南部加大攻勢，將加薩民眾推往更南、更為擁擠的區域，生存空間被嚴重擠壓。

英國廣播公司（BBC）報導，以色列政府稱「徹底瓦解」哈瑪斯在加薩北部的軍事指揮結構，目前武裝分子僅零星活動在該地區，且「無人指揮」。

以色列總理內唐亞胡6日重申，國防軍將持續戰鬥直到「剿滅哈瑪斯、解救人質和確保加薩不再對以色列構成威脅為止」。

於此同時，伊朗扶植的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）持續發射火箭炮攻擊以色列北部，報復2日哈瑪斯政治局副主席、武裝側翼卡薩姆旅（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）共同首領艾魯里（Saleh al-Arouri）在貝魯特遭國防軍刺殺。