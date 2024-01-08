孟加拉難民營大火 近7000洛興雅人無家可歸

孟加拉7日凌晨席捲孟加拉東南部一處洛興雅（Rohingya）難民營，燒毀約800個庇護處，造成近7000人無家可歸。（美聯社）

孟加拉官員表示，大火今天凌晨席捲孟加拉東南部一處洛興雅（Rohingya）難民營，燒毀約800個庇護處，使近7千人無家可歸。

路透報導，當地時間凌晨1時前不久，位於孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）的洛興雅難民營五營發生火災，消防人員和洛興雅志願者在約三小時後控制火勢。科克斯巴扎爾是孟加拉與緬甸 接壤的邊境地區。

孟加拉駐科克斯巴扎爾難民救濟和遣返 專員（Refugee Relief and Repatriation Commissioner）拉曼（Mohammed Mizanur Rahman）表示，除了房屋，數棟學習中心等設施也被燒毀，但沒有人員傷亡。

聯合國 難民事務高級專員公署（UNHCR）表示，這場大火導致近7000人無家可歸，並且造成清真寺和醫療中心在內約120處設施損毀。

有將近100萬名洛興雅人住在科克斯巴扎爾難民營，棲身在由竹子和塑膠搭建的擁擠營地，洛興雅人是緬甸穆斯林少數族裔，大多數是在2017年為逃離軍事鎮壓離開緬甸。

聯合國難民署說：「目前還不清楚火災起因，但該國政府當局向我們保證，會對起火原因展開調查。」