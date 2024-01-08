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日強震「災區物資還是沒來」 外相忙援烏挨轟

編譯中心／綜合7日電
2024年1月7日，烏克蘭總統澤倫斯基（左）在基輔迎接到訪的日本外務大臣上川陽子（右）。（美聯社）
2024年1月7日，烏克蘭總統澤倫斯基（左）在基輔迎接到訪的日本外務大臣上川陽子（右）。（美聯社）

日本能登半島強震後約一周時間，已造成至少128人罹難、近222人失蹤；但在救援行動持續的同時，日本外務大臣上川陽子7日突訪烏克蘭基輔，表達日方決意支持烏國，引發日本網友不滿，批評日本執政黨自民黨為「棄民黨」。

綜合媒體報導，正在歐洲各國訪問的上川陽子7日臨時改變行程，從波蘭東部搭乘火車前往烏克蘭首都基輔。她和烏克蘭外交部長庫列巴在空襲警報作響時，於基輔一處防空避難設施舉行記者會。上川表明，日方決心支持基輔，以期烏國恢復和平，上川說：「現在我可以感受到烏國的情勢有多緊繃。」

上川成為今年烏國官方迎來的首名外賓；她重申強烈譴責俄國飛彈和無人機攻擊，特別是俄軍1日發動的襲擊。上川並宣布東京將提撥3700萬美元，以提供烏國無人機偵測系統，也會供應五座發電機幫助烏國度過戰時的又一冬季。

對此，有許多日本網友表示不滿，現在正是能登半島需要賑災的時候，上川竟去烏克蘭送發電機而非災區，更有人批岸田內閣目前尚未有成員去過能登，批評日本執政黨自民黨為「棄民黨」。

日本石川縣能登地方今年元旦遭強震侵襲，能登半島北部主要道路等逾百處發生土石崩落，雨雪交加中，數萬災民在凍寒的天候中靠有限的物資維生，石川縣政府表示，截至今天下午2時，共開設404處避難所，收容2萬8821人。

日本放送協會（NHK）報導，目前有避難所面臨必要支援物資不足的情況，而在輪島市也發生有人無法進入指定避難所。輪島市長井町一所小學被指定為避難所使用，但因為避難人數太多無法增加收容量，加上物資也不足，因此有約30人只好轉往小學附近的一處農用溫室避難。

輪島市避難所受到停水影響，到今天洗手間依舊無水可用，也有避難所無法設置流動廁所，衛生環境惡化情況堪憂。

鵠巢地區的避難所雖然一天還能提供兩餐，但除了飲用水不足，在長期的避難生活下，民眾貼身衣物也明顯缺乏。

讀賣新聞報導，北陸電力公司表示，石川縣內目前仍有約兩萬個家戶持續停電；而在地震隔天一度多達約3萬4000個家戶停電。

日本外相上川陽子（左）7日和烏克蘭外長庫列巴在基輔的一處防空避難設施舉行記者會。...
日本外相上川陽子（左）7日和烏克蘭外長庫列巴在基輔的一處防空避難設施舉行記者會。(美聯社)
日本強震多日後「物資還是沒來」至少128人罹難、222人下落不明；圖為輪島市街在...
日本強震多日後「物資還是沒來」至少128人罹難、222人下落不明；圖為輪島市街在震後發生大火，接著災區又降雪，搜救人員7日在雪中進行作業。（路透）

日本 烏克蘭 地震

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