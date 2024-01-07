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為能登強震募集物資 日本北陸台灣商工會攜醬油、衛生紙等日用品送暖

中央社／東京7日專電
日本能登半島元旦規模7.6強震後，日本北陸台灣商工會緊急募集物資送往石川縣七尾市一處避難所，對方開出的清單包括醬油、味噌等調味料，還有廁所衛生紙等必需品。（北陸台灣商工會會長島田惠提供）
日本能登半島元旦規模7.6強震後，日本北陸台灣商工會緊急募集物資送往石川縣七尾市一處避難所，對方開出的清單包括醬油、味噌等調味料，還有廁所衛生紙等必需品。（北陸台灣商工會會長島田惠提供）

日本能登半島元旦發生規模7.6強震後，許多在日台僑團體想助一臂之力，日本北陸台灣商工會緊急募集物資，由會長島田惠駕車送往災區石川縣七尾市，讓災民得以飽餐。

日本北陸三縣為富山縣、石川縣、福井縣，有不少台灣人旅居，北陸台商聯誼會2021年成立，後改名日本北陸台灣商工會。

島田惠接受電話訪問表示，震災發生後，北陸台灣商工會想向災區捐贈物資，但不清楚當地最需要的是哪些物品，於是透過七尾市議會副議長西川英伸，了解設立在小學、收容約30人的一處避難所，需要水、米、醬油、泡麵等必需品，會員立刻緊急動員，集結物資到她家中，由她開車送去。

她說，她5日駕車前往七尾市，原本平時開車約1個多小時車程，但地震後路況惡劣，她經過多次試錯，最後花了3個半小時才終於抵達。

島田表示，北陸台灣商工會募集6箱飲用水、米3大包、廁所衛生紙6大包、味噌3罐、食用油6瓶以及調味料，還有許多箱餅乾、泡麵等。新鮮食材則準備了魚頭，還有比較耐放的紅蘿蔔、馬鈴薯、洋蔥等，滿滿一車送往災區。

食材送到避難所後，由在那邊服務的志工接手處理，煮成咖哩送到災民手上。

她說，為了盡綿薄之力，北陸台灣商工會已提出申請，計劃在車站、街頭募款，也會繼續募集物資送往災區。

日本能登半島元旦規模7.6強震後，日本北陸台灣商工會緊急募集物資送往石川縣七尾市...
日本能登半島元旦規模7.6強震後，日本北陸台灣商工會緊急募集物資送往石川縣七尾市一處避難所，包括耐放的馬鈴薯、紅蘿蔔、洋蔥等。（北陸台灣商工會會長島田惠提供）
日本能登半島元旦發生規模7.6強震後，許多在日台僑團體想助一臂之力，日本北陸台灣...
日本能登半島元旦發生規模7.6強震後，許多在日台僑團體想助一臂之力，日本北陸台灣商工會緊急募集物資送往七尾市一處避難所，由在地志工煮成咖哩分送。（北陸台灣商工會會長島田惠提供）
日本能登半島元旦規模7.6強震後，物資從各地送往災區，石川縣七尾市一處小學成為避...
日本能登半島元旦規模7.6強震後，物資從各地送往災區，石川縣七尾市一處小學成為避難所，震裂的地面旁邊堆放許多物資。（北陸台灣商工會會長島田惠提供）

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