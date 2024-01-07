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能登強震罹難人數增至128人 岸田文雄將指定為「特定非常災害」

中央社／東京7日綜合外電報導
日本石川縣今年元旦發生強震，截至今天下午2時止的罹難人數已增至128人，另有至少560人受到輕重傷、195人失聯。首相岸田文雄已表明將把這次強震指定為「特定非常災害」。（路透）
日本石川縣今年元旦發生強震，截至今天下午2時止的罹難人數已增至128人，另有至少560人受到輕重傷、195人失聯。首相岸田文雄已表明將把這次強震指定為「特定非常災害」。（路透）

日本石川縣今年元旦發生強震，截至今天下午2時止的罹難人數已增至128人，另有至少560人受到輕重傷、195人失聯。首相岸田文雄已表明將把這次強震指定為「特定非常災害」。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級強震，石川縣政府表示，截至今天下午2時止，已確認縣內共有128人不幸罹難，分別是輪島市69人、珠洲市38人、穴水町11人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人及羽咋市1人。

日本政府今天針對能登半島地震舉行對策本部會議，岸田表示將把這次地震指定為讓受災者適用行政上特殊措施的「特定非常災害」。

岸田今天在會中也談到90多歲高齡婦人災後逾120小時在倒塌房屋內獲救，希望各單位能繼續拚命搜救。

根據醫師說法，這名在1月6日晚間獲救的90多歲高齡婦人，雖然腳部受傷，但今天上午已恢復到可以與人對話的情況。

負責救助這名高齡婦人的醫師說，長時間受困在瓦礫堆中的人一旦獲救，有可能出現身體狀況突然惡化的「擠壓症候群」（crush syndrome），所以在搜救活動進行同時，必須配合採取醫療處置。

這名醫師說，這次在備妥必要藥物等情況下，跟搜救隊合作無間地完成救援任務。由於高齡婦人獲救後的狀況良好，以他個人經驗來看是非常罕見的案例，「很高興能透過醫療和搜救合作拯救生命」。

面對能登半島北部有許多村落成為陸上孤島，岸田說，會利用包括徒步及直升機空運等所有手段前往，並盡全力確保民眾生命安全及早日解除受困狀態。

岸田說，災區缺水是極為嚴重的問題，將採取所有手段，盡可能把全日本的給水車集中到多數災區，早日把水送到受災者手中。

日本 地震 岸田文雄

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