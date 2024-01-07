日自民黨收回扣風暴延燒 安倍派首位議員遭逮 涉嫌收4800萬日圓

東京地檢特搜部7日以涉嫌收回扣逮捕安倍派眾議員池田佳隆及其秘書，成為政治獻金風暴後首位被逮的政治人物。（取材自X）

日本 放送協會（NHK）報導，日本執政自民黨最大派系「安倍 派」（清和政策研究會）去年底爆出募款餐會申報不實醜聞，本月7日東京地方檢察廳特別搜查部以涉嫌收回扣逮捕安倍派眾議員 池田佳隆及其秘書，成為政治獻金風暴後首位被逮的政治人物。

消息人士透露，在2018年至2022年間，57歲池田佳隆和45歲秘書柿沼和宏合謀收取安倍派多達4800萬日圓（約33.1萬美元）回扣，非但未登錄在相關政治團體「池田黎明會」的政治獻金收支報告，且在收入一欄進行不實記載，遭到東京地檢透搜部以違反政治資金規正法逮捕。

池田是出身東海選區的比例代表眾議員，一共當選過4屆，並曾任文部科學副大臣。

對此自民黨表示已開除池田黨籍，幹事長茂木敏充表示深表遺憾，黨內高度重視此事，未來將密切關注調查進度。

自民黨派系歷來會根據國會資歷與黨內地位訂定販售募款餐券的配額，餐券售價通常為兩萬日圓，一旦餐券所得金額超出配額，超出款項就會被返還派系成員。

事實上這種做法並未違法，問題是安倍派涉嫌違反政治資金規正法，並未記載在政治獻金收支報告書，且將這筆秘密資金用來當作給議員的「回扣」。目前東京地檢特搜部正在調查2018年至2022年秘密資金的流向。