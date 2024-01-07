不宜居住了…聯國稱支援加薩200萬人「不可能任務」

以哈戰爭即將進入第4個月，加薩走廊各地持續遭到轟炸，聯合國示警這場戰爭已讓加薩走廊變得「不宜居住」。（歐新社）

以色列 —哈馬斯戰爭至今（7日）逾3個月，加薩 走廊各地持續遭到轟炸，聯合國示警這場戰爭已讓加薩走廊變得「不宜居住」，指人道支援當地逾200萬人口已成為「不可能任務」；此外，英媒報導稱，哈瑪斯 握有大量中國製武器和裝備，提高打擊致命率，以色列吃驚表示，在以哈戰爭爆發前，以中關係「非常好」。

綜合媒體報導，隨著加薩走廊大多數地區已被夷為平地，南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）、拉法（Rafah）與加薩走廊中部部分地區仍遭到空襲。

以色列軍隊表示，以軍過去24小時在加薩走廊各地「襲擊超過100個目標」，包括軍事陣地、火箭彈發射點與軍火庫。

以哈衝突期間平民死亡人數攀升，聯合國已示警，衝突已導致數以十萬計的民眾流離失所、面臨飢餓與疾病，引發人道危機。聯合國人道事務與緊急援助副秘書長格里菲斯（Martin Griffiths）5日表示：「加薩已變得不宜居住。當地人民每天都目睹他們的生存受到威脅，而全球都在看著」。

另據英國媒體報導，以哈瑪斯握有大量中國製武器和裝備，包括95式突擊步槍、87式自動榴彈發射器、步槍瞄準鏡，還有可用於美式M16步槍的彈藥筒，以及軍用通訊設備；以色列方面正追查相關武器設備流向哈瑪斯的管道，包括是否經由第三方、或是中國直送。

一名以色列情報單位消息人士說，以色列方面發現的中製武器、火藥和通訊設備品質精良，無論是等級或數量對哈瑪斯而言都是「前所未見」。

另一方面，以色列軍方6日宣布，已「完成拆除」哈瑪斯位於加薩走廊北部的指揮機構，以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，該地區如今只剩下零星的巴勒斯坦武裝分子仍在活動，而且他們「沒有指揮官」。

哈加里還說，加薩中部地區的難民營擁擠不堪，充滿「恐怖分子」；在加薩南部，甘尤尼斯（Khan Yunis）則有複雜的地下隧道網絡。

英國媒體報導，以色列國防軍（IDF）在加薩（Gaza）地區的調查顯示，伊斯蘭激進軍事組織「哈瑪斯」握有大量中國製武器和裝備，包括95式突擊步槍、87式自動榴彈發射器、步槍瞄準鏡。

此外，還有可用於美式M16步槍的彈藥筒，以及軍用通訊設備。以色列方面正追查相關武器設備流向哈瑪斯的管道，包括是否經由第三方、或是中國直送。

一名以色列情報單位消息人士告訴英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph），發現哈瑪斯握有大量中製武器令人驚訝，因為在以哈戰爭爆發前，以中關係「非常好」。