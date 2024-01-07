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泰國拚3500萬人次國際旅客 1大計畫拚達標

編譯中心／綜合6日電
觀光業是泰國經濟主要命脈之一，泰國政府今年將力推潛力景點，設定國際觀光旅客為3500萬人次。（路透）
觀光業是泰國經濟主要命脈之一，泰國政府今年將力推潛力景點，設定國際觀光旅客為3500萬人次。（路透）

觀光業是泰國經濟主要命脈之一，泰國政府設定今年國際觀光旅客為3500萬人次，來自外國觀光客收入能達到2.5兆泰銖（約721.2億美元），今年將力推一些較少觀光客知道的潛力景點。

中央社報導，泰國商業總會（Thai Chamber of Commerce）和泰國觀光局今年將力推一些較少觀光客知道，但具有觀光潛力的地方，例如南邦府（Lampang）、那空沙旺府（Nakhon Sawan）、洛坤府（Nakhon Si Thammarat）、尖竹汶府（Chanthaburi）、董里府（Trang）、北標府（Saraburi）等地。

不過，部分旅遊業者沒那麼樂觀，春武里旅遊協會主席塔內（Thanet Supornsahasrungsi）認為，中國經濟成長放緩，加上中國遊客對泰國安全沒信心，政府應該調整對中國旅遊市場的政策。

2019年疫情爆發前，外國旅客赴泰人次達到3980萬，中國遊客占1098萬人次，2022年解封後，泰國旅遊業逐漸復甦。根據泰國政府數據，去年外國旅客赴泰人次已達到將近2800萬人次，觀光收入1.2兆泰銖，其中馬來西亞遊客為最大宗，約近450萬人次，第二多為中國遊客342萬人次，第三名為南韓遊客162萬人次。

觀光暨體育部原先樂觀預測，去年中國旅客赴泰人次可達到500萬到700萬人次，但受到中國經濟成長放緩、東南亞詐騙集團新聞及曼谷暹羅百麗宮槍擊事件影響，去年全年中國赴泰遊客只達到342萬人次。

泰國政府日前宣布今年3月起泰中兩國互相永久免簽，希望能夠刺激旅遊業成長。

曼谷郵報和民族報報導，泰國政府設定今年目標為全年3500萬國外觀光人次，觀光收入能達到3.5兆泰銖，其中1兆泰銖來自泰國國旅，2.5兆泰銖來自外國觀光客。

總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）表示，觀光業對泰國經濟發展至關重要，相關政府部門會通力合作達成這個目標。

觀光 泰國 東南亞

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