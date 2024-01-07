日強震經損55億美元 90多歲婦受困124小時後獲救

日本石川縣能登半島最北端的珠洲市，警方帶著搜救犬，持續在瓦礫堆中尋找生還者。（美聯社）

日本 能登半島地震 遭破壞的情況比當局初步預估的嚴重，造成的經濟損失可能超過8000億日圓（約55億美元)。首相岸田文雄考慮將事故升級為「特大災害」，與2011年東日本的「311大地震」以及1995年的阪神大地震同級；專家對比強震前後的衛星照片，發現災區海岸線在在震後變得更長，增長約250公尺，相當於2.2座足球場。

綜合媒體報導，日本共同社引述經濟學者木內登英的初步估算報告報道說，這次地震造成的直接經濟損失可能達8163億日元，相當於日本國內生產毛額（GDP）的0.15%，屬「相當大」損失。

日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6極淺強震，當局預估造成的經濟損失可能超過8000億日圓，屬於「相當大」的損失。（歐新社）

日本石川縣能登半島元旦發生規模7.6極淺強震，當局6日宣布死亡人數已經上升至126人，超過200人仍然下落不明，縣知事馳浩傍晚宣布，為了應對能登半島地震造成的極大損害，宣布進入緊急狀態。

日本國土地理院日前公布災區最新衛星照片，東京大學研究人員將這些照片與去年7月的衛星照比對，災區海岸線在震後變得更長，增長約250公尺，相當於2.2座足球場。東京大學在聲明中說，能登半島漁港在強震發生時地面被提升，以至於海嘯來襲時並未沖上變高的漁港。

此外，在地震發生124小時後，石川縣珠洲市正院町川尻地區的一處民宅傳出好消息，一名90多歲受困女性獲救，令人升起被埋瓦礫堆當中或許還有更多生還者的希望。

然而，部分避難所的衛生條件令人憂心。根據前往避難所協助的大阪紅十字醫院醫護人員表示，輪島市大屋公民館避難所約70名避難者當中，有10人出現腹瀉和發燒症狀，疑似發生傳染病，所幸目前症狀輕微。

日本官房長官林芳正6日在記者會對北韓 領導人金正恩的慰問訊息表示感謝。能登半島強震已知造成逾百人死亡，金正恩拍電報給日相岸田文雄，日本政府說，北韓最高領導人對日本首相表達對天災的慰問，可能是近年來首次。

朝鮮勞動黨總書記金正恩因能登半島地震對日相岸田發給慰問電報。林芳正說，電報中對遺屬以及在災害中過世的人表達慰問，希望災區盡早復原，回到安定的生活。

日本官房長官林芳正對北韓領導人金正恩的慰問訊息表示感謝。（路透）

林芳正指出，1995年阪神大地震，時任北韓首相姜成山曾向日相村山富市發電報慰問，但地震等天災由北韓最高領導人出面表達慰問，政府並無掌握到近年有相關事例。