英上網徵核潛艦指揮官 挨酸 「被俄國知道了」

英國海軍核動力潛艦「突襲號」。（美聯社）

英國海軍求才若渴，在竟然在職業社交平台「領英」（LinkedIn）登廣告，徵求潛艦指揮官，接替海軍少將西蒙阿斯奎特（Simon Asquith）退伍後的遺缺；開出條件為必須是預備役軍人或曾在正規部隊服役，年薪15萬英鎊（約19萬美元），一旦受聘，將負責「負責高度機密的隱形、精銳行動和我們的核武威懾力旦量『三叉戟』」。

綜合媒體報導，英國海軍之所以要在社群網站 「領英」上招聘，主要是因為「缺少適合的現役海軍軍官」。英國海軍通過「領英」招聘的情況並不罕見，但潛艇部隊少將是同類招聘廣告當中的最高職位。

一位前軍官批評招聘「丟臉」，另名為英國海軍工作了35年的前潛艇兵則調侃道：「這個情報不錯，相信我們的俄羅斯 朋友會注意到的。」

尷尬的是，在廣告首次發布後，只有一位不達標的武器工程師准將應聘，至目前為止，這一職位仍然空缺；根據英國政府網頁訊息，這項招聘1月9日截止，預計4月履新。

就在英媒聚焦報導在領英招聘海軍少將一事時，有消息稱，由於水手太少，英海軍將不得不退役較老的23型護衛艦「威斯敏斯特號」（HMS Westminster）和「阿蓋爾號」（HMS Argyll ），來為其26型護衛艦配備人員。

其實，近年英軍面臨嚴重的招募危機，海軍新兵入伍人數銳減。與前一年相比，英國海軍和海軍陸戰隊的招募人數下降了22.1%，空軍和陸軍分別下降近17%和15%。儘管英國政府已計畫縮減部隊規模，但招募人數仍遠低於預期。