緬北叛軍奪下邊境重鎮 雙方激烈戰鬥數周 緬甸軍政府面臨最大威脅

去年10月底以來，緬甸軍政府與反叛團體在緬北的武裝衝突飆升。鄰國中國過去曾從中斡旋雙方對話，如今也呼籲停火。（示意圖／路透資料照）

根據緬甸 叛軍團體「三兄弟聯盟」（Three Brotherhood Alliance）和軍政府說法，雙方經過數周激烈戰鬥後，三兄弟聯盟已取得緬甸和中國接壤地區一個關鍵市鎮的控制權。

路透報導，三兄弟聯盟5日表示，位在果敢（Kokang）特區首府老街（Laukkai）的緬甸政府軍地區司令部投降後，他們已拿下這座市鎮。果敢位於撣邦（Shan State）北部。

老街淪陷是三兄弟聯盟2023年10月發動全面攻勢後的最新勝利，並已成為緬甸軍方2021年發動政變奪權至今面臨的最重大威脅。

三兄弟聯盟在聲明稿中說：「整個果敢地區已成了不再有緬甸軍事委員會的國度。」

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）今天對緬甸媒體「大眾新聞」（Popular News）證實，軍政府經過「審慎考量」之後決定投降。

三兄弟聯盟由緬甸民族民主同盟軍（MNDAA）、塔安民族解放軍 （Ta'ang National Liberation Army）和若開軍（Arakan Army）組成，三者均擁有廣泛的戰鬥經驗。

緬甸民主派人士成立的平行政府「全國團結政府」（National Unity Government）支持的人民防衛部隊（People's Defence Forces），也加入三兄弟聯盟這波攻勢，顯示緬甸反叛行動的協調和規劃正在升級。

去年10月底以來，緬甸軍政府與反叛團體在緬北的武裝衝突飆升。鄰國中國過去曾從中斡旋雙方對話，如今也呼籲停火。

老街以非法賭博和電信詐騙中心聞名。中國則是近月來對於緬甸軍政府缺乏打擊詐騙中心的行動愈來愈不滿。中國雖然是軍政府重要盟友，但也和緬中邊界沿線一些華裔民兵有緊密關係。

三兄弟聯盟在最近這波攻勢一開始時，便表示主要目標包括剷除詐騙中心。到了12月底，中國已以安全風險為由敦促中國籍公民離開老街一帶。老街是緬甸民族民主同盟軍司令部之前所在地。

政治分析家殷苗亨（Ye Myo Hein，譯音）在社群媒體 平台X發文表示，緬甸軍政府棄守老街，「標誌著首個地區作戰司令部陷落」。緬甸軍政府在全國設有10多個地區作戰司令部。