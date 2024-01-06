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日本強震自衛隊投入5400人救災 防相駁外界批評

中央社／東京6日綜合外電報導
日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，防衛省已加派約400名自衛隊員投入救災，總計動員約5400人。（美聯社資料照）
日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，防衛省已加派約400名自衛隊員投入救災，總計動員約5400人。（美聯社資料照）

日本石川縣1月1日下午發生最大震度7級強震，防衛省已加派約400名自衛隊員投入救災，總計動員約5400人。面對外界批評「逐步投入」救災的動作慢半拍，防衛大臣木原稔出面反駁。

石川縣政府表示，到今天下午1時止已確認110人不幸罹難，分別是輪島市69人、珠洲市23人、穴水町8人、七尾市5人、能登町2人、志賀町2人以及羽咋市1人。另外，至少有516人受到輕重傷、210人失聯。

日本每日新聞報導，木原稔今天在防衛省舉行記者會，宣布已增派約400名自衛隊員投入地震救災等行動，至今共動員約5400名自衛隊員。另外，持續派遣12隻人員搜救犬、約30架航機及9艘艦艇救災。

談到接下來是否還會加派人手，木原稔表示，將基於道路搶通進度及生活支援的水準提升，視必要性加派部隊。

面對外界批評防衛省「逐步投入」的動作慢半拍，木原稔反駁說，能登半島特別是北部地區受災嚴重，基於道路中斷、基礎設施停擺等震災特性，初期階段先利用航機努力掌握受災狀況，「自衛隊在可進行活動的地區都全力搜救及協助受災者」。

由於這起強震的罹難者至今已逾百人，首相岸田文雄今天表示，「再次對罹難者表達哀悼之意，也強烈感受到這次災害的巨大」。

岸田還說，為讓災區民眾早日重拾過往生活，「我本人必須站在第一線持續採取相關對策」。

日本 岸田文雄 地震

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