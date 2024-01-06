可樂、洋芋片漲太多…歐洲4國9千家樂福 下架百事產品

法國巴黎一間家樂福的百事可樂貨架上，貼有「由於漲價到令人無法接受」告示牌。（路透）

法國量販店業者家樂福告訴4個歐洲國家的消費者，將不再販售百事可樂、樂事洋芋片和七喜汽水等產品，因為在零售商 與全球食品巨擘的價格拉鋸戰中，這些商品售價已經過高。

家樂福（Carrefour）發言人表示，從4日開始，法國、義大利 、西班牙和比利 時家樂福門市的百事公司（PepsiCo）產品貨架，將貼上寫著「由於漲價到令人無法接受」的告示牌，表明不再進貨該公司的產品。

路透報導，家樂福此舉影響前述4個國家的9000多間門市，占全世界大約1萬4000間門市的三分之二。

德國和比利時等幾個國家的雜貨零售商，也同樣停止向消費品公司下訂單，這是價格談判中的一種策略。但由於通貨膨脹，這項策略變得更加令人憂心。

百事公司發布聲明指出：「我們已跟家樂福討論數個月，我們會繼續秉持誠意，努力確保產品的供應。」

位於巴黎第16區的一間家樂福超市已經停售奇多和七喜等百事公司產品，但包括百事可樂在內等其他產品仍在架上，就在通知告示牌旁邊。

這間超市的顧客普遍對此舉表示歡迎。一位民眾說道：「我一點也沒有感到驚訝。我認為架上會有很多產品滯銷，因為它們變太貴了，這些都是我們可以避免購買的東西。」

家樂福一直是勇於在價格方面挑戰大型消費品和食品企業的零售商之一。去年家樂福發起「縮水式通膨」（shrinkflation）運動，對商品價格不變但內容縮水的產品貼上警告。

另據媒體報導，事實上，歐洲正採取更廣泛的舉措，來應對持續嚴峻的生活成本危機，例如義大利政府便試圖向零售商和製造商施壓，要求降低食品價格，希臘政府則開始要求超市報告基本食品的收費價格。德國和比利時等部分國家的雜貨零售商甚至停止一些消費品公司的訂單，作為價格談判中的策略。