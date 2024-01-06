智庫：北約去年防衛預算 15國未達標 美國扛7成開銷

北約 各盟邦國防預算 須占GDP至少2%目標，在歐洲國家達成率長期偏低，最新智庫報告顯示去年15國未達標，比利時、盧森堡最低。達標的11國中有7國債務逾歐盟 上限，僅愛沙尼亞和立陶宛財政健康。

德國經濟智庫衣佛研究所（Ifo Institute）4日發布報告，以北大西洋公約組織（NATO）32個盟邦中位於歐洲的24國及準會員國瑞典為調查對象，發現2023年有15國未能達成國防預算應占國內生產毛額（GDP）2%以上的目標。

排名墊底的是盧森堡，國防預算只占GDP的0.7%；倒數第2的比利時占1.1%，西班牙也只占1.3%。去年加入的新成員芬蘭達成率超標，國防預算已占到GDP的2.5%，但尚待土耳其國會批准才能正式入盟北約的瑞典，此數據僅1.4%。

國防預算占比最高的是波蘭3.9%、希臘3%、愛沙尼亞2.7%。經濟大國如德國只有1.6%、法國1.9%、義大利1.5%，都未達標。

在大西洋另一邊的美國貢獻了北約的7成開銷。3日北約宣布將出資幫助德國、荷蘭、羅馬尼亞及西班牙採購1000枚愛國者飛彈，這筆55億美元的合約將交給位在德國，由美國雷神（Raytheon）與德國歐洲飛彈集團（MBDA）合資的COMLOG軍火企業執行。

衣佛研究所的報告並比較國防預算與各國政府債務負擔。歐盟條約規定成員國政府債務不得超過GDP的60%，或財政赤字不得超過GDP的3%，在同時加入歐盟和北約的23國當中，只有愛沙尼亞和立陶宛同時符合歐盟的舉債規定和北約的防衛預算目標。

該報告指出，義大利政府花在利息的支出幾乎是國防經費的3倍，西班牙、匈牙利和英國的債務利息也達國防經費的2倍。

比利時是歐盟裡的高赤字國之一，去年政府赤字占到GDP的4.9%，因此要達成國防預算目標頗為吃力。比利時通訊社（Belga）報導，比國政府去年已宣布2024年將把國防預算占GDP比重提高到1.24%，並逐年上調到2035年才達2%。

總理德克魯（Alexander De Croo）為此辯解，說「我們才剛從過去15年防衛預算只減不增（的狀況中）走出來」，因此花10多年慢慢加碼是合理的。

不過，德克魯日前在比利時法語大報「晚訊報」（Le Soir）的專訪中強調「未來歐洲必須靠自己」，尤其若川普（Donald Trump）再次選上美國總統，「美歐之間可能不再有無條件支持的邦誼」。

既要靠自己，增強自身防衛卻又快不來，正應了學者多恩（Florian Dorn）在前述報告中所言：「歐盟陷於兩難。每一塊可花的歐元需要用在防衛，但也需要用在經濟投資和氣候轉型。」