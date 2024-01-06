北韓狂射200多發砲彈 南韓實彈演習回擊

北韓五日向黃海發射兩百多發砲彈，圖為當天南韓首爾車站內電視正播放相關新聞。（歐新社）

南韓 合同參謀本部5日表示，北韓 上午約9至11時從其西岸共發射200多發砲彈，並落入朝鮮半島西部公海（黃海）的海上緩衝區。南韓為此下令附近的延坪島和白翎島居民緊急避難，另以平壤違反2018年兩韓「919軍事協議」為由，由延、白兩島的南韓駐軍自5日下午3時起，以K9自走砲及戰車砲實施海上射擊訓練加以反制。

南韓軍方偵測到北韓軍隊5日在白翎島以北的長山岬，以及延坪島以北的「登山串」一帶，發射逾200發海岸砲，未造成南韓軍民生命財產損失。延坪島地方官員於中午應南韓軍方要求，向延坪島居民發出避難指引。

南韓國防部長申源湜視察前述K9自走砲及戰車砲射擊訓練時表示，北韓此舉是使緊張升溫的挑釁舉動，並對朝鮮半島和平造成威脅。北韓官媒「朝中社」5日報導，當天共發射192發砲彈，敵方（南韓）以「回應」為藉口採取挑釁行動。「（我方）將以空前程度強力應對」。

該報導並重申，北韓領袖金正恩去年12月30日首次明言兩韓已不再是同一民族的說法。

南韓海軍陸戰隊K1E1坦克5日下午在延坪島進行實彈射擊。（路透）

金正恩和南韓前總統文在寅主導下簽署的919軍事協議規定，兩韓在黃海及日本海的NLL一帶畫設緩衝區，以防爆發偶發性軍事衝突。這是北韓時隔13個月再次在兩韓海上緩衝區射炮。北韓上次是2022年12月6日在江原道高城和金剛一帶，向東部海域海上緩衝區發射砲彈。

延坪島居民僅2000多人，位於首爾以西約120公里，乘坐渡輪需逾兩個半小時。該島2010年11月曾遭北韓砲擊，導致23人喪生，是自1953年韓戰停戰以來，南韓領土首次被北韓直接攻擊。

白宮指稱，北韓提供俄羅斯的彈道飛彈 和飛彈發射器，最近被俄軍用於攻擊烏克蘭。韓聯社及法新社引述美國官員報導，俄國由於受到美方制裁和出口管制，故被迫向北韓等國補充武器，「正如我們一直公開示警的，北韓就是其一」。美方資訊表明，北韓最近提供俄國數10枚彈道飛彈及彈道飛彈發射器。

金正恩視察洲際彈道飛彈發射台工廠，10歲愛女金主愛也跟在身邊。（路透）

此外，北韓官媒朝中社公布北韓領導人金正恩視察生產洲際彈道飛彈移動式發射台工廠的照片，被南韓國情院認證為有力接班人的10歲愛女金主愛也同行。

報導指出，金正恩勉勵工廠提高生產力，稱移動式洲際彈道飛彈發射台是對抗核彈的重要武器，強調「為了跟敵軍展開軍事對決，應該要更加好好地準備，工廠在強化國家防衛力扮演相當重要的角色。」