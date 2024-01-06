11年前情人節殺女友 南非「刀鋒戰士」假釋出獄

佩斯托瑞斯因穿戴碳纖維義肢而被稱為「刀鋒跑者」。（路透）

南非 當局表示，37歲的前奧運 參賽者「刀鋒跑者（刀鋒戰士）」佩斯托瑞斯（Oscar Pistorius）5日假釋出獄，「目前人在家中」。

中央社引述法新社報導，2013年、11年前的西洋情人節當天凌晨，佩斯托瑞斯在他位於普勒托利亞、戒備森嚴的自宅，朝著浴室門連開4槍，擊斃當時29歲的模特兒女友史汀坎普（Reeva Steenkamp），引起全球關注。

雙腿截肢的佩斯托瑞斯低調快速被帶離 南非首都普勒托利亞郊區的阿特瑞奇維里（Atteridgeville）監獄 ，以避開大批在外守候的媒體。南非懲教署透過聲明表示，他已被納入懲教體系，「目前人在家中」。

佩斯托瑞斯因穿戴碳纖維義肢而有「刀鋒跑者」之名。當局不准他接受媒體訪問，作為其中一項假釋條件。經過漫長審判和多次上訴後，法院在2017年認定他犯下謀殺罪，處以13年徒刑。