羽田事故 日媒：海保機被撞前 在跑道停40秒無人察覺

東京羽田機場跑道發生嚴重飛安事故。圖為幾乎燒毀的事故飛機殘骸。(路透)

日本 東京放送（TBS）電視台等日媒4日引述相關人士報導，2日東京羽田機場跑道發生一架日航客機與一架日本海上保安廳飛機擦撞事故，根據以TBS為主的日本新聞網攝影機畫面，顯示該海保機事發前看似在跑道駐留約40秒，隨即和降落中的日航班機碰撞。

這起事故已造成41歲的海保機副機長田原信幸等5人罹難，日航客機上379人則有15人受傷。

據前述JNN拍攝畫面，海保機駛向跑道，接著在看似跑道內的一處停下，約40秒後就與降落中的日航客機碰撞，引發大火。

據日本國土交通省3日公布的通聯紀錄，事發前兩分鐘，海保機方面才對機場航管人員回報，將駛向跑道前一個「停止位置」，因此可能是海保機對停止位置的認知錯誤。

日本共同社及產經新聞則引述國交省報導，海保機在跑道上停留這40秒，使包括機長在內的日航客機3名機師當時「未注意到海保機存在」，才閃避不及，航管人員可能也沒察覺到海保機。

日航機師指稱，直到碰撞前一瞬間，才看到前方有什麼東西，覺得什麼物體一下子經過般的奇怪感覺，隨即發生撞擊。

重傷但倖存的39歲海保機機長宮本元氣則向東京警視廳供稱，當時該機機身後方突然起火。

本次羽田機場撞機事故，成為檢視現代商用航機複合物料的耐火和安全程度的事例。其中日航空中巴士A350有52%採用碳纖維複合材料製成，是首架全機毁於大火的同款客機。專家指出，這種複合材料雖較傳統鋁製機身的燃點低，但燃燒時的特性不同，反而更耐燃及阻熱。

英國倫敦帝國學院複合材料教授格林哈爾希（Emile Greenhalgh）稱，複合材料雖比傳統客機所用鋁的600℃燃點為低，但它們在火下的反應不同，燃燒時會形成阻止火勢蔓延的碳化層。這意味複合材料「更耐燒」，這次羽田事故就用了8小時才撲滅A350的大火。