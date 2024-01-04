我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全世界的人都怕鬼」台鬼故事大師司馬中原病逝 享耆壽90歲

若再當選 川普：將用二戰時做法「大規模」驅逐無證客

緊鄰加油站 日本新宿集合式住宅竄火舌 18輛消防車馳援、已知7人傷

編譯茅毅／即時報導
日本東京都新宿區1棟12層樓高的公寓發生火災，已知7人受傷，但傷勢不明。（翻攝自X）
日本東京都新宿區1棟12層樓高的公寓發生火災，已知7人受傷，但傷勢不明。（翻攝自X）

日本新聞網（NNN）及富士新聞網（FNN）4日報導，日本東京都新宿區1棟12層樓高的公寓發生火災，已知7人受傷，但傷勢不明。

目擊者指稱，失火大樓是位於新宿區西新宿6丁目的1棟集合式住宅，距離東京地鐵丸之內線西新宿車站以西約300公尺。鑒於一旁就是加油站，而且大樓林立，東京都都廳和飯店旅館就在附近，一旦火勢蔓延，恐不堪設想，現場已有18輛隸屬東京消防廳的消防車趕到。

據報導，4日下午4點20分（美東時間同日2點20分）後，當局接獲報案，指稱西新宿有公寓失火，自火場3樓到4樓竄出橘色火舌，並冒出黑煙，據悉起火點是在4樓的房間內，而且幾間房間的窗戶均冒出大火。火場大樓可見火舌從房間竄出。

日本 地鐵 加油站

上一則

韓媒：海鯤號被懷疑使用南韓非法外洩技術 韓要查洩密者

延伸閱讀

經濟學家：石川地震經損料在57億美元 接近熊本地震

經濟學家：石川地震經損料在57億美元 接近熊本地震
日本震災 南韓刺殺 新年亞洲震盪

日本震災 南韓刺殺 新年亞洲震盪
日本公司為「蟑螂、蚊子」超度40年：請師父誦經 祭拜蟲蟲遺照

日本公司為「蟑螂、蚊子」超度40年：請師父誦經 祭拜蟲蟲遺照
日本電車太囉嗦？歐美人怨被當小孩：住再久都不習慣

日本電車太囉嗦？歐美人怨被當小孩：住再久都不習慣

熱門新聞

能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
一假日航班機在羽田機場內起火燃燒。（取自美聯社 NTV影片）

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

2024-01-02 05:30
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03
哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

2023-12-29 18:42

超人氣

更多 >
花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓

花百萬留學回國6年無業 送外賣6天被刺死…網友唏噓
下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應

下則新聞是自己父親貪污…美主播這樣反應
喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售

喝油怪獸恐成絕響 全球限量99台Bugatti Mistral超跑六周內完售
「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答

「代表哪一邊」 谷愛凌新年直球回答
南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍