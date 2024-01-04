緊鄰加油站 日本新宿集合式住宅竄火舌 18輛消防車馳援、已知7人傷
日本新聞網（NNN）及富士新聞網（FNN）4日報導，日本東京都新宿區1棟12層樓高的公寓發生火災，已知7人受傷，但傷勢不明。
目擊者指稱，失火大樓是位於新宿區西新宿6丁目的1棟集合式住宅，距離東京地鐵丸之內線西新宿車站以西約300公尺。鑒於一旁就是加油站，而且大樓林立，東京都都廳和飯店旅館就在附近，一旦火勢蔓延，恐不堪設想，現場已有18輛隸屬東京消防廳的消防車趕到。
據報導，4日下午4點20分（美東時間同日2點20分）後，當局接獲報案，指稱西新宿有公寓失火，自火場3樓到4樓竄出橘色火舌，並冒出黑煙，據悉起火點是在4樓的房間內，而且幾間房間的窗戶均冒出大火。火場大樓可見火舌從房間竄出。
現在新宿区で火災が発生しています— じんせいつらい (@life_hard_game2) January 4, 2024
場所は西新宿6丁目のストーク新宿だと
思われます
隣にはガソリンスタンド、
ビルがたくさん
火が燃えひろがったら、これはまずい
現在消防車18台 怪我7人
火事こわすぎるよ、、、#新宿 #火災
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