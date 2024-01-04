回家了…俄烏換俘近500人 開戰以來最大規模

烏俄3日宣布交換近500名戰俘。圖為遭俘虜的烏克蘭士兵獲釋後激動擁抱。(路透)

北約 組織今天宣布，將幫助盟邦採購1000枚愛國者飛彈，有助於保護領土。另一方面，烏克蘭 和俄羅斯 各自釋放了超過200人戰俘，基輔官員說，這是開戰以來最大規模的一次交換。

美聯社報導，北約支援採購署宣布，將幫助德國、荷蘭、羅馬尼亞和西班牙等國家採購愛國者飛彈，將用在防禦巡弋飛彈、彈道飛彈和敵方軍機，數量多達1000枚。北約秘書長史托騰柏格在聲明中說，俄羅斯飛彈和無人機對烏克蘭平民及城鎮的攻擊，顯示現代防空系統的重要性。估計這項採購合約可能價值大約55億美元。

在此同時，英國廣播公司BBC報導，烏克蘭和俄羅斯交換了數百名戰俘。烏克蘭方面表示，230名囚犯從俄羅斯監禁中獲釋，其中包括現役武裝部隊成員和邊境警衛；而作為交換，在阿拉伯聯合大公國斡旋之下，烏克蘭在協議中釋放了248名俄羅斯人。

這是去年8月以來，首度重大的囚犯交換。烏克蘭總統澤倫斯基說，「我們的人民已經回家了，今天我們從俄羅斯俘虜中，帶回了200多名戰士和平民」。基輔官員說，這是戰爭以來最大規模的一次交換。俄羅斯國防部發表聲明，表示相關談判很困難。雙方都感謝阿拉伯聯合大公國調解協議。

中央社報導，俄羅斯和烏克蘭之間戰事近日驟升，聯合國人權辦公室今天對於俄烏雙方攻擊加劇表示擔憂，人權事務高級專員圖克（Volker Turk）呼籲雙方立即降低敵對行動。

此外，烏克蘭和俄羅斯邊境地區的住宅大樓今天遭到致命攻擊，一波又一波的空襲造成數十人受傷，並促使基輔敦促西方加快運交武器。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）在社群媒體X上表示：「敵對行動升級令人擔憂，烏克蘭和俄羅斯有數十名平民因此喪生。國際人道法禁止不分青紅皂白的攻擊和針對民用物體的攻擊。」