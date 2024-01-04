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瑞典-46.48℉創嚴寒紀錄 德、英、荷洪澇成災

編譯中心╱綜合3日電
北歐地區氣溫連續第二天降至華氏零下40度，丹麥日德蘭半島中部維堡降大雪。(美聯社)
北歐地區氣溫連續第二天降至華氏零下40度，丹麥日德蘭半島中部維堡降大雪。(美聯社)

歐洲多國頻傳天災，嚴寒及暴風雪擾斷北歐交通，導致學校關閉，強風和大雨則在西歐帶來洪水，至少造成1人死亡。

歐洲今天經歷差異甚大的天氣，嚴寒及暴風雪擾斷北歐交通，導致學校關閉。與此同時，強風和大雨在西歐帶來洪水，至少造成1人死亡。

美聯社報導，北歐地區今天已連續兩日溫度降至極寒溫度。瑞典通訊社報導，瑞典拉普蘭區（Lapland）克維克約克-歐連雅卡（Kvikkjokk-Årrenjarka）的氣溫降至-43.6℃(-46.48℉)，創下瑞典自1999年以來的1月最低溫紀錄。

極冷氣溫、降雪及強風擾亂北歐各地交通，導致多座橋梁關閉，部分火車和渡輪暫停服務。斯堪的那維亞半島（Scandinavia Peninsula）有數所學校關閉。

相較於北歐，較南邊的歐洲地區天氣更溫和，但更潮濕多風，一場暴風雨在西歐部分地區帶來災情。在英國英格蘭西部地區，1名駕駛在樹木倒塌壓到車子後喪命。

此外，強風也侵襲了荷蘭大片地區。當地城市愛因霍芬（Eindhoven）附近警方表示，1名75歲男子2日晚間從腳踏車跌落身亡，可能是強風導致。

德國部分地區也正力抗洪災，下薩克森邦（Lower Saxony）是最嚴重災區，當地降雨加劇，恐使洪災惡化。

此外，風暴韓克（Henk）挾帶強風和豪雨侵襲英國，當局發布了洪水警告和警報，約1萬戶陷入停電，多地交通也受到影響。

英格蘭南部外海的懷特島（Isle of Wight）昨天下午出現最強的陣風，風速達每小時151公里。

暴風雨在西歐部分地區帶來災情，德國部分地區淹水。(美聯社)
暴風雨在西歐部分地區帶來災情，德國部分地區淹水。(美聯社)

瑞典 洪水 暴風雪

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