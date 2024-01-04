羽田撞機通話錄音公布 海保機未獲准進跑道

這張空拍照片，顯示日本羽田機場跑道上燒毀的日本航空班機。這架客機二日跟一架海上保安廳飛機在跑道上相撞，海保機上五人死亡。(路透)

日本 航空一架客機2日在東京羽田機場降落時撞到跑道上的海上保安廳飛機，事故之際塔台與飛機通話內容成為調查重點。日本國土交通省3日公布塔台通話錄音，證實塔台已給予日航客機進入跑道降落許可，並指示海保機在跑道外等待，並未允許海保機進入跑道。

從北海道新千歲機場出發的日航516班機（機型空巴A350），2日下午5時47分左右著陸在羽田機場C跑道後，跟海保廳隸屬羽田機場基地的編號JA722A飛機擦撞，起火燃燒。日航乘客367人與12名機組員共379人，全員從3個緊急出口成功逃出機外，14人受傷。

海保機上載有6人，其中5人死亡，僅機長宮本元氣生還，但嚴重燒傷。

根據國土交通省公布的錄音，塔台於2日下午5時44分56秒告知日航班機，可在34R跑道（C跑道）降落，日航班機隨即複誦確認。

海保機則於5時45分11秒聯繫塔台，報告他們在C滑行道上。塔台的飛航管制員道了聲晚安，告知為第一架起飛的飛機，並指示滑行至C5等候點，海保機隨後複誦確認前往C5等候點。這個等候點就在34R跑道旁邊。

根據紀錄，隨後塔台分別聯繫其他準備起飛和降落的飛機，直到兩分鐘後發生撞機，塔台都沒有允許海保機進入跑道。

然而，路透引述海保廳官員說法報導，海保機機長逃生後回報，「當時已獲起飛許可」。海保廳官員承認，從塔台通話看來，海保機並未獲准進入跑道。

日本政府運輸安全委員會已派出6名人員展開調查，並已回收海保機的兩具「黑盒子」。東京警視廳3日也以涉嫌業務過失致死為由，展開調查取證。

美國安全組織「飛行安全基金會」上月才剛針對跑道碰撞或「跑道入侵」風險示警。該會表示，隨著航空流量愈來愈大、天空愈來愈擁擠，全球應採取行動，避免跑道入侵事件發生的機率再次攀升。

該會執行長沙希迪表示：「更完善的『狀況警覺』技術可以避免許多重大事故，協助飛航管制員與飛行員發覺潛在的跑道衝撞事件。」

美國聯邦航空總署（FAA）表示，約30多處美國機場裝設了稱為ASDE–X的系統，使用雷達、衛星與一個名為多點定位的導航工具來追蹤地面狀況。但美國國家運輸安全委員會主席霍曼迪去年11月表示，作為全球機場領頭羊的美國航空網路，缺乏足夠技術來防止跑道入侵情況。