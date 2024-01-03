日航擦撞意外「近400人全員生還」 專家點2關鍵成功避開更大的災難

日本航空（JAL）客機在羽田機場發生擦撞事故，機體被燒得面目全非，但機上將近400名乘客全數順利逃生。 （歐新社）

日本 航空（JAL）客機2日與日本海上保安廳飛機擦撞後起火燒毀，引起全球譁然，但所幸機上379名乘客全都成功逃生，專家表示，這都是多虧了機組員的訓練有素和飛機本身設計，才避開了更大的災難。

90秒內全員逃生

日航516號班機2日晚間要降落於東京羽田機場時，與一架準備運送救災物資到能登半島地震 現場的海上保安廳飛機擦撞起火。

從新聞畫面可以看到，乘客是在火焰即將吞噬到飛機引擎的同時，從飛機的逃生梯道脫逃。不久之後，整架飛機便被燒盡，儘管消防員已全力救火。

英國克蘭菲爾德大學飛航安全專家布瑞斯韋特（Graham Braithwaite）表示，雖然飛安規定要求機體設計師，必須展現飛機能在只有一半逃生口可使用的情況下，在90秒內疏散乘客，但並未考量到真正發生意外時乘客會有的恐慌，以及保留給老弱婦孺的額外時間，因此這次這架飛機機組員疏散乘客的表現很令人驚豔，只造成17名乘客輕傷、無人死亡。

布瑞斯韋特表示，日航在對乘客安全的考量上一直表現十分優秀。日航1985年發生的航空史上最嚴重墜機事故，促使該公司加強重視乘客安全；那場事故的飛機墜落在東京近郊山區，總共造成520人罹難。

他說，日航全體員工都必須到公司總部的安全推廣中心上課，學習出錯的可能結果，和要做多少努力才能保障乘客安全。「我認為是日航內部的這種文化，讓這場事故的結果有了很大不同。」

飛機設計的幫助

布瑞斯韋特同時也解釋了飛機本身的設計，為今天這場事故帶來何種幫助。

他表示，包括今天捲入事故的飛機所使用的空巴A350飛機在內，現在許多飛機的機艙都是使用特殊材質設計，能夠阻止火勢快速延燒和產生有毒氣體。

此外，現代飛機的設計，也讓乘客無論坐在哪裡，都能輕易抵達逃生口，並會在濃煙密布等視野不佳的情況下，以燈光指示乘客的所在位置。

不過，布瑞斯韋特表示，機上乘客能否順利逃生，運氣還是占了很大成分，像是飛機機身是否在過程中受損，以及消防員的救火行動能為乘客爭取多少寶貴的逃生時間。

一份2002年研究發現，若是偵測到飛機起火，機師只有約17分鐘時間能將飛機安全降落。因此，今天的事故是發生在飛機已降落後，也是讓全數乘客有時間順利逃生的一項重要因素。