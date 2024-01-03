日航擦撞意外「近400人全員生還」 專家點2關鍵成功避開更大的災難
日本航空（JAL）客機2日與日本海上保安廳飛機擦撞後起火燒毀，引起全球譁然，但所幸機上379名乘客全都成功逃生，專家表示，這都是多虧了機組員的訓練有素和飛機本身設計，才避開了更大的災難。
90秒內全員逃生
日航516號班機2日晚間要降落於東京羽田機場時，與一架準備運送救災物資到能登半島地震現場的海上保安廳飛機擦撞起火。
從新聞畫面可以看到，乘客是在火焰即將吞噬到飛機引擎的同時，從飛機的逃生梯道脫逃。不久之後，整架飛機便被燒盡，儘管消防員已全力救火。
英國克蘭菲爾德大學飛航安全專家布瑞斯韋特（Graham Braithwaite）表示，雖然飛安規定要求機體設計師，必須展現飛機能在只有一半逃生口可使用的情況下，在90秒內疏散乘客，但並未考量到真正發生意外時乘客會有的恐慌，以及保留給老弱婦孺的額外時間，因此這次這架飛機機組員疏散乘客的表現很令人驚豔，只造成17名乘客輕傷、無人死亡。
布瑞斯韋特表示，日航在對乘客安全的考量上一直表現十分優秀。日航1985年發生的航空史上最嚴重墜機事故，促使該公司加強重視乘客安全；那場事故的飛機墜落在東京近郊山區，總共造成520人罹難。
他說，日航全體員工都必須到公司總部的安全推廣中心上課，學習出錯的可能結果，和要做多少努力才能保障乘客安全。「我認為是日航內部的這種文化，讓這場事故的結果有了很大不同。」
飛機設計的幫助
布瑞斯韋特同時也解釋了飛機本身的設計，為今天這場事故帶來何種幫助。
他表示，包括今天捲入事故的飛機所使用的空巴A350飛機在內，現在許多飛機的機艙都是使用特殊材質設計，能夠阻止火勢快速延燒和產生有毒氣體。
此外，現代飛機的設計，也讓乘客無論坐在哪裡，都能輕易抵達逃生口，並會在濃煙密布等視野不佳的情況下，以燈光指示乘客的所在位置。
不過，布瑞斯韋特表示，機上乘客能否順利逃生，運氣還是占了很大成分，像是飛機機身是否在過程中受損，以及消防員的救火行動能為乘客爭取多少寶貴的逃生時間。
一份2002年研究發現，若是偵測到飛機起火，機師只有約17分鐘時間能將飛機安全降落。因此，今天的事故是發生在飛機已降落後，也是讓全數乘客有時間順利逃生的一項重要因素。
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