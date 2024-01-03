濃煙竄天際 日本北九州「魚町銀天街」大規模火災 火勢蔓延鄰近建築

日本福岡縣消防單位今天下午接獲通報得知，北九州市小倉北區的商店街「魚町銀天街」發生火警，目前消防人員仍在滅火灌救中。（取材自ANN NEWS YouTube影片）

日本 媒體報導，日本當地時間3日下午約3點半，北九州市小倉北區商店街「魚町銀天街」發生火警，火勢猛烈並蔓延至鄰近建築，消防單位已展開滅火。

據報導，現場建築密集且火勢強烈，鄰近建築受波及，濃煙不斷加劇，持續聽見電器爆炸聲響，消防單位持續搶救。

中央社報導，事發地點位於JR小倉站以南約300公尺處，初步研判火勢是從魚町銀天街的「鳥町食堂街」附近竄出。

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北九州市小倉の商店街「魚町銀天街」で大規模火災 - 中継映像・速報中



小倉北区、旦過市場方面で火事 pic.twitter.com/B4iLcCuyWy — ネログリ (@gaasych) January 3, 2024