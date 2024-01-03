濃煙竄天際 日本北九州「魚町銀天街」大規模火災 火勢蔓延鄰近建築
日本媒體報導，日本當地時間3日下午約3點半，北九州市小倉北區商店街「魚町銀天街」發生火警，火勢猛烈並蔓延至鄰近建築，消防單位已展開滅火。
據報導，現場建築密集且火勢強烈，鄰近建築受波及，濃煙不斷加劇，持續聽見電器爆炸聲響，消防單位持續搶救。
中央社報導，事發地點位於JR小倉站以南約300公尺處，初步研判火勢是從魚町銀天街的「鳥町食堂街」附近竄出。
警察によりますと、3日午後3時すぎ、北九州市小倉北区魚町で「建物が燃えている」と、消防に通報があったということですhttps://t.co/JXqhkJwTOq#nhk_video pic.twitter.com/Lp7P2o64gY— NHKニュース (@nhk_news) January 3, 2024
1月1日 能登半島大地震— ネログリ (@gaasych) January 3, 2024
1月2日 歴史的航空機事故
1月3日 北九州市大規模火災
1月4日←何がおきるんだよ…
北九州市小倉の商店街「魚町銀天街」で大規模火災 - 中継映像・速報中
小倉北区、旦過市場方面で火事 pic.twitter.com/B4iLcCuyWy
なんだかなー。ご飯食べて外に出たら向こうのほうで火災の煙が・・・— shin1 (@shin198765432) January 3, 2024
商店街の路地は狭いからなー#大規模火災#北九州 pic.twitter.com/XR81qcz2cA
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