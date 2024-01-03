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越南人愛這2個數字 幸運車牌拍出121萬

編譯中心／綜合2日電
越南人愛數字6與8，有6與8的幸運車牌，最後拍出294.3億越南盾天價；示意圖。圖／123RF
越南人愛數字6與8，有6與8的幸運車牌，最後拍出294.3億越南盾天價；示意圖。圖／123RF

越南2024年第一個上班日舉辦車牌號碼競標，一個號碼為「88A-666.66」的車牌以294.3億越南盾（約121萬美元）天價拍出，顯示越南人對數字也有迷信與偏好，2、3、6、8、9都很受歡迎。

拍賣會9時30分開始短短前5分鐘車牌88A-666.66就被喊到70億越南盾，隨後一路往上飆超過110越南盾，到了10時以294.3億越南盾拍出。，

一名參與競標者表示，「大概過了7分鐘以後，我出價到71億越南盾，後來我就收手，因為其他競標者繼續快速加碼」。

有民眾認為，88A-666.66具有「發祿」的意義，才會那麼有價值。然而，這張車牌被喊到超過290億越南盾，也讓他們懷疑得標者最後是否真的會付款。

88A-666.66是越南車牌幾次拍賣中的第2高價，僅次於2023年9月15日一張隸屬胡志明市的車牌51K-888.88，當時這張車牌以超過320億越南盾高價落槌。不過得標者最後沒有去付錢。

越南民間對2、3、6、8、9這幾個數字很具好感。數字2代表著「發芽」與「和諧」，數字3在佛教文化中代表佛，民眾拜拜都用3炷清香，此外3也有財富的意涵，例如8386這組號碼被解讀為「發財發祿」。

至於8被認為是最幸運的數字，具有繁榮、成功的意涵，民眾願意為帶有數字8的電話與車牌號碼支付更多費用，也喜歡住在8樓。數字6則代表財祿與順利。數字9代表長壽、永恆與完美。

越南 拍賣

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