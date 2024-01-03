日能登強震至少57死 地表隆起4米 疏散3.2萬人

珠洲市一座橋樑斷成3截，居民依然涉險在橋上行走。（美聯社）

日本 能登半島1日發生芮氏規模7.6強震，震央所在的石川縣政府指出，已知縣內至少有57人因地震 罹難，災區超過3萬2千人疏散到收容中心。地震的威力之大，導致石川縣輪島市向西位移約1.3公尺，地表更上升了約4公尺。

日本石川縣能登半島7.6強震的威力造成重大損失，由衛星照更可判讀輪島市「地面隆起4公尺」。（美聯社）

NHK等媒體報導，日本石川縣指出，截至當地時間2日晚間11時，地震罹難者增加至57人，主要集中在輪島與珠洲地區。此外全縣還有16人重傷、多人輕傷，這次地震是日本2016年以來最嚴重的一起。

其中珠洲市與輪島市災情最為嚴重，珠洲市長Masuhiro Izumiya指出，珠洲是位在震央附近的一個沿海城鎮，有5000多戶居民，可能有多達1000棟房屋被毀。

餘震恐持續長達數月

日本氣象廳指出，自1日首次發生地震以來，已檢測到約200次餘震，警告未來幾天可能會發生更強烈的地震。此外，日本氣象廳預測，災區一帶未來數天將會有降雨情況，提醒民眾當心土石流或山崩發生。有專家直指，餘震可能持續長達數月。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣的觀光 勝地「朝市通」周邊發生火災摧毀約200棟建築物，火勢2日幾乎已被撲滅。「朝市通」是連接輪島港至內陸約100公尺的通道，平時通道的店家擺滿新鮮魚貨、蔬菜，販賣著筷子等傳統工藝品，每年吸引約10萬名觀光客。

日本石川縣能登半島7.6強震的威力造成屋倒地裂，有專家直指，餘震可能持續長達數月。（歐新社）

在接近震央的石川縣珠洲市，市長泉谷滿壽裕表示，當地5000棟房舍九成受損，1000棟全毀。

石川縣七尾市政府指出，連接能登半島與能登島的兩座橋梁，部分道路因劇烈搖晃後路面隆起無法通行，導致救援物資無法送抵，居民面臨飲用水、糧食和生活必需品短缺之困境。

日本氣象廳2日上午10時解除日本海沿岸「海嘯注意報」。日本首相岸田文雄宣布把救援受災者作為首要任務，並承諾將責成相關部會對災民提供物資等必要協助。

國土交通省表示，石川縣能登機場受到地震影響，跑道多處出現深度約10公分、長度逾10公尺的裂縫，將關閉至1月4日。石川縣、富山縣等地已知共有逾3萬2000人疏散到收容中心。

2座核電廠暫無影響

日本能登半島發生模規7.6強震，石川縣珠洲市一間學校的空地，出現摺疊椅和桌子排成的SOS求救訊號。（美聯社）

媒體拍到珠洲一所學校的空地，有人以摺疊椅和桌子排出大型的SOS求救字樣；而珠洲境內的橋梁也有明顯裂痕，民眾還是涉險在上行走。

日本能登半島東木町發生強烈地震，居民在避難所休息。（歐新社）

於石川縣的志賀核能發電廠，及新潟縣的柏崎刈羽核能發電廠兩者目前皆暫停運作，輻射數值未出現異常，對外部暫無影響，目前正著手確認核電廠外部電源及燃料池安全無虞。

目前仍不確定引發強震的確切原因，研究人員從地面隆起和震源移動的情況，研判可能與地下水移動有關。