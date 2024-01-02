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「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

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「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

編譯徐榆涵／即時報導
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

日本航空編號516班機在當地時間2日下午從北海道新千歲機場飛往東京羽田機場，於傍晚5時47分降落後，與海上保安廳飛機擦撞起火，日航機上379人全數逃出，但海保飛機上6人僅有機長逃出，其餘5人不幸罹難。一名在機上的28歲乘客心有餘悸表示，在下機後大約10分鐘，飛機發生爆炸，能成功逃生是個奇蹟。

路透報導，28歲的東京居民subasa Sawada在逃生後受訪指出，與女友從札幌度假回來，當下以為「要死了」，他在下飛機大概10分鐘之後聽到一聲爆炸聲響，「我只能說這是個奇蹟，如果我們再晚一點下機可能就死了。想知道為何會發生這種事，我覺得我不想再搭機了」。

機上另名59歲乘客則表示，最初在降落時他並沒有感覺到任何異常，不過當他聽到一聲巨響，接著轉身看到窗外引擎起火後，就察覺到異樣，儘管有些乘客非常緊張焦慮，但空服員很快就啟動逃生梯，乘客開始有秩序地下機。

日航表示，飛機停駛後幾乎立即開始疏散乘客，所有人在不到20分鐘內就被安全撤離。

根據路透分享的影片可以看到，空服員呼籲乘客保持冷靜，並表示請配合。根據影片，乘客在逃生時顯然沒有攜帶手提行李。航空安全機構多年持續示警，在疏散期間提取隨身行李可能會存在風險。

英國航空諮詢機構「Ascend by Cirium」安全總監海斯（Paul Hayes）指出，「機組人員一定做得非常好，似乎都沒有任何隨身行李，所有乘客都成功逃生了，這真是一個奇蹟。」

BBC報導，英國航空分析師馬切拉斯（Alex Macheras）也讚嘆，機組員在飛機撞擊發生後的關鍵最初幾分鐘「能夠啟動教科書式的疏散」。

在最初90秒內，火勢被隔離在飛機某個區域，這給他們短暫時間讓所有人撤離。馬切拉斯說，機組員知道哪些逃生們遠離火勢，這就是為何照片顯示並非所有逃生門都開啟。

報導指，今次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。

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