錄音曝日航獲准降落 國土交通省：塔台下達進跑道許可

日本羽田機場日航516航班與海上保安廳飛機發生撞擊後起火燃燒。（美聯社）

彭博資訊報導，日本 當地時間2日下午5時55分，東京羽田機場一架載有367名乘客及12名機組人員的日本航空班機516航班和日本海上保安廳的飛機發生相撞，造成5名海保廳機組人員罹難，以及至少17名乘客受傷，根據空中交通通訊追蹤網站LiveATC.net公布錄音，516航班已獲得機場降落許可。

當地時間下午5時43分，塔台人員通知516航班可繼續向羽田機場前進。一分半後，根據空中通訊追蹤網站LiveATC.net公布錄音，該航班獲准降落。

隨後不到3分鐘，機型為空中巴士A350-900的516航班和海保廳德哈維蘭加拿大 Dash 8（De Havilland Canada Dash 8）飛機相撞後起火爆炸。

日航2日晚間召開記者會針對此一航空事故進行說明，日航常務執行官青木紀正首先向大眾致歉，表示相信516航班獲得許可才執行降落。另外，他也認為與航管的溝通是此次事故的主因，但坦言由於調查中，不便多作回應。

問及日航是否知道當時海保廳飛機也在跑道上，常務執行官堤正之表示，「飛機正常接近跑道並開始正常著陸時，發生相撞」。

日本放送協會（NHK）報導，日本運輸安全委員會指派6名航空事故調查官，3日正式開始調查羽田機場相撞事故，並調查與飛航管制員的交流等詳細情況。

而國土交通省確認事故後發現，兩機相撞前，塔台人員曾向日航客機下達允許進入跑道，同時也對海保廳下達把飛機駕駛到跑道前的指示。