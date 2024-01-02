宣布暫停航行48小時後 馬士基仍計劃安排逾30艘船復駛紅海

丹麥航運巨擘馬士基1日稍晚公布的行程表顯示，馬士基仍計劃安排逾30艘貨櫃輪在未來行經蘇伊士運河及紅海。 （路透）

丹麥航運巨擘馬士基（Ｍaersk）宣布暫停航行紅海48小時後，1日稍晚公布的行程表顯示，馬士基仍計劃安排逾30艘貨櫃輪復駛蘇伊士運河 及紅海。另外，在美國海軍摧毀葉門「青年運動組織」（the Houthis，又譯胡塞武裝組織）的船隻後，伊朗 傳出已向紅海派遣一艘軍艦，加劇該區緊張局勢，國際油價 2日盤中應聲勁揚逾2%。

路透報導，馬士基儘管將讓30多艘貨櫃輪航行紅海，但也讓一些船隻停駛該航線，以因應遭遇襲擊的持續性風險，並表示稍晚將宣布各船隻的航線。

馬士基的新加坡籍貨櫃輪「馬士基杭州號」上周末行經紅海，遭胡塞組織襲擊，因而於31日宣布暫停所有船隻航行紅海48小時。美國海軍直升機則擊沉發動攻擊四艘小艇中的三艘。馬士基杭州號船員安全無事，船隻也仍可操控，繼續往北航向蘇伊士港。

但伊朗媒體1日報導，美國摧毀胡塞的三艘船後，伊朗已向紅海派遣一艘軍艦，加劇緊張局勢。國際油價2日應聲衝高，西德州原油期貨盤中一度上漲1.9%，報每桶73.01美元；布蘭特原油期貨也勁揚2.08%，每桶報78.64美元。

包括馬士基、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）在內的全球航運巨擘，已在上月停駛紅海和蘇伊士運河，改繞道南非好望角這個較長的航線。

胡塞組織自去年11月起攻擊行經紅海、與以色列有關的船隻，以示支持哈瑪斯對抗以色列。在一個月內，胡塞已劫持一艘貨櫃船、發動超過100次無人機與彈道飛彈攻擊、襲擊10艘商船。