我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

「別看電視快逃」日本強震 NHK主播強力籲避難獲讚譽

中央社／東京2日電
圖為1月1日，在日本石川縣輪島市，人們站在被地震破壞的地面上。(新華社)
圖為1月1日，在日本石川縣輪島市，人們站在被地震破壞的地面上。(新華社)

日本能登半島元旦發生規模7.6強震，日本放送協會（NHK）主播山內泉以堅定的語氣呼籲民眾趕快逃跑，在網路成為話題。不過，地震後網路上出現許多虛假資訊，日本首相岸田文雄今天予以譴責。

岸田在首相官邸對媒體表示，針對石川縣地震「惡意散佈有關被害狀況的虛假情報，絕對不能容忍」。他敦促嚴防這些行為，這些不準確的資訊可能會影響真正的救援工作。

昨天下午地震發生後，許多電視台立刻取消元旦特別節目，開始播報災情。

在地震發生約3分鐘、海嘯警報發布後，山內泉播報口氣立刻改變，她開始以緊急的語氣不停呼籲「快跑」、「別看電視了，趕快逃」，要求民眾趕緊避難，被認為確實傳達危機感。雖然也有網友認為她有點誇張。

NHK相關人士表示，這次山內的強力呼籲背後，反映災害報導原則的改變。NHK主播室在2018年到2020年期間編寫了一份「地域版，保護生命的呼籲法」手冊，於2021年春天完成，全日本共有40多個分局參加，篇幅多達600頁。

相關人士指出：「自從東日本大地震以來，NHK一直在檢討和改進發生大規模災害時的播報方式。這次的播報，主播比起平時冷靜的態度，採用更為強硬的播報方式，這是改善方案中制定的方法。目的是讓民眾看到主播以『異常的態度』播報，意識到有特殊事件正在發生。」

此外，根據朝日新聞報導，地震發生後，社群媒體上出現許多替家人或親戚求救的發文。住在大阪府枚方市的一名女性就替住在石川縣珠洲市沿岸的親戚發文：「有人被困在倒塌的家中！請趕快派人過去幫忙！我是他的親戚，幫忙發文。」

她表示，雖然嘗試打電話給珠洲市的消防單位，但電話打不通。「他們家離海岸很近，沒辦法逃出來的情況下，很擔心會被海嘯侵襲，所以發文想讓附近的人注意到。」她表示通常只在社群媒體X閱讀別人的發文，這是第一次發文。

她說，倒塌的2層樓房屋是她母親的老家，母親的哥哥，也就是她的舅舅，和妻子住在那裡；舅舅的兒女也都返家過節。母親和舅舅通電話，但不久後舅舅的手機就沒電了，據知70多歲的舅媽和他們50多歲的長子都無法動彈。

就在她發文數小時後，有一名男性親戚前往救出兩人，她於是上網感謝大家協助，並把最初的發文刪除。

地震 日本 社群媒體

上一則

疑與海上保安廳飛機相撞…日航客機機腹著陸「機場竄火光」 300名乘客皆逃出

延伸閱讀

日本強震一度發大海嘯警報 住宅倒塌引發火災 至少30死

日本強震一度發大海嘯警報 住宅倒塌引發火災 至少30死
日本石川規模7.6強震 學者：相當125顆廣島原子彈

日本石川規模7.6強震 學者：相當125顆廣島原子彈
日本能登半島地震增至20死 輪島市200棟住宅被燒毀

日本能登半島地震增至20死 輪島市200棟住宅被燒毀
台人關心日本7.6強震 急診醫：突遇地震速做三件事救命

台人關心日本7.6強震 急診醫：突遇地震速做三件事救命

熱門新聞

能登當地居民分享地震時的商店景象。(取材自X@SinCopynight)

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

2024-01-01 02:27
美國軍艦的直升機擊沉3艘青年運動船隻。(截自YouTube@euronews)

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

2023-12-31 16:03
全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
南韓主要在野黨「共同民主黨」黨魁李在明（Lee Jae-myung）2日訪問釜山遇襲。（視頻截圖）

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

2024-01-01 21:27
哈利（左）與梅根今年一整年的發展並不很如意。（路透資料照片）

哈利、梅根陷經濟危機 明年跟皇室團圓？

2023-12-29 18:42
今年12月1日日皇德仁（左）、皇后雅子（中）和愛子公主（右）在皇居合影。美聯社

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

2023-12-27 15:10

超人氣

更多 >
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？