南韓在野黨魁李在明遇襲頸部1公分撕裂傷 兇嫌拒談動機

南韓在野黨共同民主黨黨魁李在明遇襲，造成頸部約1公分撕裂傷送醫。（新華社）

南韓 最大在野黨共同民主黨 黨魁李在明 今天在釜山參訪時遇襲，造成頸部約1公分撕裂傷送醫；嫌犯當場被捕，但始終保持沉默不願配合調查。

李在明今天前往釜山參訪，在上午10時27分結束加德島機場建設工地視察、與現場媒體進行問答時，突遭偽裝成支持者的男性揮刀刺傷左側頸部，當場流血倒地，所幸李在明全程意識清醒，應無大礙。

目擊者指出，攻擊李在明的男性目測60至70歲，頭戴寫著「我是李在明」的藍色紙王冠，一邊說著「請幫我簽名、你說會幫我簽名的」，一邊擠開包圍李在明的攝影機與媒體記者，接近李在明後拿出長約20到30公分的兇器攻擊。

被男子突發行動驚嚇到的周邊人群先是發出驚叫，之後隨即與現場警力合作制伏歹徒，目擊者表示，男子犯案前看起來神情正常，「還以為只是李在明的狂熱粉絲」，被制伏後並未做出大吼大叫等激烈反抗行動。

據韓聯社報導，李在明在事發後20分鐘左右，就被救護車及直升機送往釜山大學醫院的地區外傷中心治療。

李在明今天上午行程結束後原預計前往前總統文在寅 宅邸拜訪並共進午餐，但因這次遇襲事件不得不取消全部行程。

共同民主黨在李在明送醫後痛批這次攻擊是「對民主的威脅」，要求警方徹查這次事件。總統尹錫悅也立即對這次事件表達憂心，強調「無論什麼狀況，暴力行為都都不可容忍。」

據稱，嫌犯被捕後對警方審訊行使緘默權。警方已在警察廳長指示下於釜山設立搜查本部，力求盡快查清這次事件經過、嫌犯犯案動機、是否有其他幕後指使者等，並將加強特定人士周邊安保戒備。