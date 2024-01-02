南韓在野黨魁李在明遇襲頸部1公分撕裂傷 兇嫌拒談動機
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今天在釜山參訪時遇襲，造成頸部約1公分撕裂傷送醫；嫌犯當場被捕，但始終保持沉默不願配合調查。
李在明今天前往釜山參訪，在上午10時27分結束加德島機場建設工地視察、與現場媒體進行問答時，突遭偽裝成支持者的男性揮刀刺傷左側頸部，當場流血倒地，所幸李在明全程意識清醒，應無大礙。
目擊者指出，攻擊李在明的男性目測60至70歲，頭戴寫著「我是李在明」的藍色紙王冠，一邊說著「請幫我簽名、你說會幫我簽名的」，一邊擠開包圍李在明的攝影機與媒體記者，接近李在明後拿出長約20到30公分的兇器攻擊。
被男子突發行動驚嚇到的周邊人群先是發出驚叫，之後隨即與現場警力合作制伏歹徒，目擊者表示，男子犯案前看起來神情正常，「還以為只是李在明的狂熱粉絲」，被制伏後並未做出大吼大叫等激烈反抗行動。
據韓聯社報導，李在明在事發後20分鐘左右，就被救護車及直升機送往釜山大學醫院的地區外傷中心治療。
李在明今天上午行程結束後原預計前往前總統文在寅宅邸拜訪並共進午餐，但因這次遇襲事件不得不取消全部行程。
共同民主黨在李在明送醫後痛批這次攻擊是「對民主的威脅」，要求警方徹查這次事件。總統尹錫悅也立即對這次事件表達憂心，強調「無論什麼狀況，暴力行為都都不可容忍。」
據稱，嫌犯被捕後對警方審訊行使緘默權。警方已在警察廳長指示下於釜山設立搜查本部，力求盡快查清這次事件經過、嫌犯犯案動機、是否有其他幕後指使者等，並將加強特定人士周邊安保戒備。
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