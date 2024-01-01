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日本石川規模7.6強震 學者：相當125顆廣島原子彈

記者周彥妤／台北即時報導
日本石川縣能登地區地震釀至少20死。（歐新社）
日本石川縣能登地區地震釀至少20死。（歐新社）

日本石川縣能登昨發生規模7.6強震，日本當局更發布海嘯警報。前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，他估算該起地震，釋放能量相當於125顆「廣島原子彈」；因日本官方提及可能還有震度達7級餘震，近期如需赴日本民眾，多留意日本官方即時發布訊息，並盡量避免到海邊。

郭鎧紋表示，據目前掌握資料判讀，以及日本學者西村卓也認為，日本石川地震成因是菲律賓海板塊隱沒到歐亞陸板塊之下，產生大量的水往上升的壓力所致。

他說，以通俗說法估算，據美國地震調查所提及，6.2地震釋放能量，約等於1顆廣島原子彈、8.2地震釋放能量，約等於1000顆廣島原子彈；因此他估算，日本石川昨日該起地震釋放能量，相當於125顆廣島原子彈。

郭鎧紋表示，他說，日本海地震因海嘯會在日本列島與俄羅斯及朝鮮半島之間來回迴盪，因此海嘯警報尚未解除。此外，昨日該起地震發生之際，日本電視台主播隨即以下命令、急促口吻，提醒民眾立即避難。

他建議，因日本官方提及可能還有震度達7級餘震，民眾近期若要赴日，務必多注意，並盡量避免到海邊活動。

日本 地震 俄羅斯

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