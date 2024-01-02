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金正恩偕妻女跨年 1舉動展現親民形象

編譯中心／綜合1日電
北韓領導人金正恩（中）1日在平壤參加與學生一起慶祝新年的活動。小朋友上台獻花，金正恩回抱小朋友，還親了幾下。（朝中社）
北韓領導人金正恩（中）1日在平壤參加與學生一起慶祝新年的活動。小朋友上台獻花，金正恩回抱小朋友，還親了幾下。（朝中社）

北韓領導人金正恩12月31日攜女兒和妻子，在平壤的五一體育場觀看藝術團表演，慶祝跨年夜，熱情與觀眾互動，還在群眾前親吻愛女的臉頰。對於日前北韓將南北韓定調為敵對國關係「永遠無法統一」，南韓總統尹錫悅1日宣布，今年上半年將完成強化韓美「延伸威懾」體系，從源頭封鎖北韓的核威脅。

電視台畫面中，金正恩和家人受到場內數萬名觀眾歡呼，女兒金朱愛挽著金正恩的手臂走向座位，她的母親李雪主在她旁邊鼓掌微笑。金正恩揮手回應歡呼的人群，還一度親吻愛女的臉頰。

新年到來時刻，現場響起鐘聲，施放煙火和燈光秀。小朋友上台向金正恩獻花，金正恩回抱小朋友，還親了幾下，展現了慈祥父愛，最後晚會在愛國歌曲聲中結束。

北韓中央通信社報導，這場演出標誌著新年的開始，「在1月1日零時零分響起莊嚴的鐘聲…點燃慶祝的火炬，（首都上空）施放煙火」。

一名女性播報員表示：「演出結束時，全場再度爆發出震天的熱烈歡呼聲，對金正恩高喊『萬歲！』，然後施放煙火。」影片中表演者揮舞著北韓國旗慶祝。

2023年最後五天，金正恩都在主持勞動黨會議，31日會見軍方高級將領，工作相當繁忙。對於美韓，北韓國營電視台日前報導，北韓一定要強化國防能力，如果遭到美國和南韓的挑釁，一定將敵人徹底殲滅。

南韓總統尹錫悅則在1日的新年致辭中指出，今年上半年將與華盛頓完成強化韓美「延伸威懾」體系構建工作，「從根本上阻止北韓的任何核武和飛彈威脅」。

北韓領導人金正恩（右起）與愛女金主愛、妻子李雪主，一同參加跨年晚會。（美聯社）
北韓領導人金正恩（右起）與愛女金主愛、妻子李雪主，一同參加跨年晚會。（美聯社）

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