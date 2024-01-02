孟加拉微型貸款先驅 諾獎得主尤努斯被控違法囚半年

孟加拉國諾貝爾和平獎得主尤努斯，因違反勞動法中被判處六個月監禁，大批支持者聲援。（路透）

2006年諾貝爾和平獎得主、孟加拉「微型貸款 先驅」尤努斯（Muhammad Yunus）1日遭法官判決違反勞動法，處以6個月有期徒刑。他的支持者則批評，這起訴訟案是出於政治動機。

83歲的尤努斯在孟加拉致力消除貧窮，在國際上聲譽卓著；但在國內，他因此招致總理哈希納（Sheikh Hasina）的敵意，她曾指控尤努斯專門透過高利率「吸窮人的血」。

儘管遭反對派抵制，哈希納幾乎肯定將在下周的全國選舉中贏得第五個任期。

尤努斯與他所創辦「鄉村電信」（Grameen Telecom）的三名董事會成員因未設立勞工 福利基金而遭控違反勞動法，這四人否認指控。此外，尤努斯面臨超過100項涉嫌違反勞動法與涉嫌貪腐相關訴訟。

檢察官表示，尤努斯和三名董事會成員已判違反勞動法，處六個月有期徒期。法官准予4人交保，可提出上訴。

尤努斯在上月庭審後表示，他並未透過自己在孟加拉設立的50多間社會企業（social business）公司謀利。

他的律師也強調，此案「一無是處、虛假且動機不單純」，唯一目的就是「在全世界面前騷擾並羞辱他」。

去年8月，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）和前聯合國秘書長潘基文等160位全球知名人士發表連署信，稱尤努斯「持續受到司法騷擾」。

超過100名諾貝爾獎 得主在信中指出，他們很擔心尤努斯的「安全和自由」。

尤努斯去年9月受審期間，國際特赦組織（Amnesty International）批評達卡當局「將勞動法當成武器」，並呼籲立即停止「騷擾」尤努斯。