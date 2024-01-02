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20年首見…美超過中國 躍南韓最大出口國

編譯中心／綜合1日電
南韓上月對美國出口額，超車中國。（路透）
南韓上月對美國出口額，超車中國。（路透）

南韓去年12月整體出口年比成長5.1%，是連續第三個月正成長，為今年增添樂觀氣氛。此外，南韓對美國的出口額在上月超越南韓對中國外銷的金額，為20年來首見，反映中國經濟面臨挑戰；美國對南韓產品的需求復甦，凸顯美國消費者可能已逐步恢復信心。

根南韓產業通商資源部1日的數據，南韓去年12月對美外銷113億美元產品，高於對中國的109億美元。美國取代中國，成為南韓最大出口市場，反映中國經濟面臨挑戰。

不過，單月的數據不必然是貿易型態永久轉變的總結證據。中國依舊是南韓最大的貿易夥伴國，因為南韓仍然從中國進口大量商品。

雖然南韓對美國出口年比數字已連續第五個月成長，但南韓表示，對中國的出口也持續改善。

整體而言，南韓上月出口連續第三個月成長，為2023年強勁收尾，整體出口成長5.1%至576.6億美元，優於彭博資訊預估的成長3.7%，但較11月的7.7%放緩；進口則下滑10.8%，貿易順差達45億美元。

南韓上月晶片出口年比激增21.8%，較11月的12.9%的增幅擴大成長。

南韓晶片出口在去年11月恢復成長，終結逾一年來出口萎縮的窘境。記憶體晶片價格再度回升，因AI和其他新興科技對記憶體的需求提高。

總計2023年全年南韓出口下滑7.4%，南韓貿易協會預估，在最佳情況下2024年出口可能成長7.9%，達到6800億美元；進口將成長3.3%，貿易順差達140億美元。

不過，南韓出口能否維持增速，仍然難以預料，以哈戰爭等地緣政治緊張情勢以及保護主義轉強，而且中國大陸的經濟復甦狀況也仍然充滿疑慮。此外，美中敵對關係也為全球貿易蒙上陰影。

此外，前往中國留學的南韓學生持續減少，已跌至高峰期的五分之一。朝鮮日報指出，根據南韓教育部資料，在海外大學攻讀學位課程或接受語言培訓的南韓留學生總數為12.3萬人。

其中在中國留學的南韓留學生有1萬5857人，較去年減少了6.5％。與2017年的高峰期7萬3240人相比，中國留學生數量已跌至約五分之一。

專家認為，2019年的新冠疫情是中國留學生持續減少的主要原因之一，隨著中國經濟下行，南韓的「中國留學熱」冷卻。加上自薩德導彈事件南韓年輕一代對中國抱負面情緒，導致近年南韓留學生不再選擇前往中國。根據皮尤研究中心2022年6月調查，南韓年輕一代對中國抱有好感的比率僅為6%。

南韓 中國留學生 晶片

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