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金正恩：美等敵人挑釁 武裝衝突危險正成為事實

伊朗派軍艦駛紅海 此前美國擊沉青年運動船隻

編譯葉亭均／綜合外電
紅海緊張局勢升溫，圖為去年11月20日胡塞武裝組織的直升機飛在紅海一艘商船上方。（路透）
紅海緊張局勢升溫，圖為去年11月20日胡塞武裝組織的直升機飛在紅海一艘商船上方。（路透）

繼美國海軍摧毀葉門「青年運動組織」（the Houthis，又譯胡塞武裝組織）的三艘船隻後，伊朗向紅海派遣一艘軍艦，此舉可能會加劇緊張局勢，也讓華盛頓當局更加難以確保這條全球航運要道的安全。

伊朗官方媒體報導，Alborz號驅逐艦周一（1日）穿過了連接紅海和亞丁灣的咽喉要道曼達海峽。但報導未提供更多有關這艘船任務的資訊。

伊朗在美國採取行動的次日進入紅海，使當地局勢更加動盪。這一海運要道占全球貿易量的12%左右。此舉可能會被視為意在挑戰上月美國率領組建的海事特遣隊。

胡塞武裝組織幾名成員在針對丹麥馬士基貨櫃船的襲擊中被美軍擊斃之後，該組織代表團在伊朗德黑蘭會見了官員。馬士基已表示，紅海停航48小時，以評估情況。胡塞在11月開始攻擊行經紅海、與以色列有關的船隻，以示支持哈瑪斯對抗以色列。在一個月內，胡塞已劫持一艘貨櫃船、發動超過100次無人機與彈道飛彈攻擊、襲擊10艘商船。

美國和另外九個國家海軍聯合參與的「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian）12月19日啟動，並於周日與武裝分子發生激烈交鋒。

據美國軍方說法，紅海兩艘美國驅逐艦「艾森豪威爾號」和「格雷夫利號」上的直升機對「馬士基杭州號」的求救訊號做出反應，當時胡塞武裝分子乘坐四艘快艇試圖登上該船。胡塞武裝分子無視口頭警告，向飛機開火，美軍回擊，擊沈三艘船隻。

這是胡塞武裝組織在不到24小時內發動第二次重大航運襲擊。此前丹麥宣布，將派遣一艘護衛艦前往紅海，加入美國為首的海上聯盟。

美國指責伊朗背後暗中大力支持胡塞在紅海的攻擊行為。對此，德黑蘭當局已否認，但表示理解這些攻擊行為的原因。自從胡塞在2014年把國際承認的葉門政府趕下台後，伊朗一直未否認支持胡塞組織。

胡塞發言人Yahya Saree證實三艘船隻遭美國摧毀、10名戰士死亡或失蹤。他說，葉門人、阿拉伯人和穆斯林「備妥所有選項迎戰美國人把局勢升溫」。

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