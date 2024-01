日本石川縣7.6強震 攝影機捕捉建築物倒塌「揚起巨大煙塵」

日本 石川縣能登地方今天當地時間下午4時許接連發生地震 ,最大規模7.6。日本放送協會(NHK)架設在珠洲市役所屋頂的攝影機拍下地震發生時劇烈左右搖晃,鏡頭左後方似乎有建築物倒塌,揚起巨大煙塵。

日本石川縣能登地區下午4時10分發生規模7.6地震,日本氣象廳下午4時22分對能登發布大海嘯警報,並對石川縣、新瀉縣、富山縣部分地區發布海嘯警報。

根據氣象廳目前紀錄,下午4時21分有1.2公尺海嘯抵達石川縣輪島市、4時35分有80公分海嘯抵達富山縣、4時36分有40公分海嘯抵達新瀉縣柏崎市。當局表示,推測不久後會有更大海嘯侵襲沿岸,呼籲民眾往高處避難,切勿掉以輕心。

氣象廳表示,石川縣志賀町觀測到震度7,石川縣七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町記錄到震度6強。

岐阜縣的高山市和飛驒市震度5弱,大垣市和中津川市震度4,全縣都感受到搖晃。岐阜縣在下午4時10分設立災害警戒本部,並針對高山市、飛驒市、白川村設立災害對策本部。

Video: NHK has aired this frightening footage of a building collapsing in Ishikawa during today's earthquake. It registered as 6+ on the JMA Seismic Intensity Scale. pic.twitter.com/K942Z9tKb4