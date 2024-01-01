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日本能登發生規模7.6強震 當地發布海嘯警報「快逃」

日本石川縣7.6強震 攝影機捕捉建築物倒塌「揚起巨大煙塵」

中央社／東京1日專電
日本石川縣能登地方今天當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6。日本放送協會（NHK）架設在珠洲市役所屋頂的攝影機拍下地震發生時劇烈左右搖晃，鏡頭左後方似乎有建築物倒塌，揚起巨大煙塵。（取材自X平台）
日本石川縣能登地方今天當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6。日本放送協會（NHK）架設在珠洲市役所屋頂的攝影機拍下地震發生時劇烈左右搖晃，鏡頭左後方似乎有建築物倒塌，揚起巨大煙塵。（取材自X平台）

日本石川縣能登地方今天當地時間下午4時許接連發生地震，最大規模7.6。日本放送協會（NHK）架設在珠洲市役所屋頂的攝影機拍下地震發生時劇烈左右搖晃，鏡頭左後方似乎有建築物倒塌，揚起巨大煙塵。

日本石川縣能登地區下午4時10分發生規模7.6地震，日本氣象廳下午4時22分對能登發布大海嘯警報，並對石川縣、新瀉縣、富山縣部分地區發布海嘯警報。

根據氣象廳目前紀錄，下午4時21分有1.2公尺海嘯抵達石川縣輪島市、4時35分有80公分海嘯抵達富山縣、4時36分有40公分海嘯抵達新瀉縣柏崎市。當局表示，推測不久後會有更大海嘯侵襲沿岸，呼籲民眾往高處避難，切勿掉以輕心。

氣象廳表示，石川縣志賀町觀測到震度7，石川縣七尾市、輪島市、珠洲市、穴水町記錄到震度6強。

岐阜縣的高山市和飛驒市震度5弱，大垣市和中津川市震度4，全縣都感受到搖晃。岐阜縣在下午4時10分設立災害警戒本部，並針對高山市、飛驒市、白川村設立災害對策本部。

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