5分鐘內日本石川縣接連強震 新幹線傳停駛、迪士尼遊客驚嚇蹲地畫面曝

根據日本放送協會（NHK）網站資訊，日本石川縣能登地區本月1日當地時間下午4點6分、10分分別發生規模5.7、7.6的強震，短短5分鐘內接連地牛翻身。（取材自X平台）

根據日本 放送協會（NHK）網站資訊，日本石川縣能登地區本月1日當地時間下午4點6分、10分（美東時間2點6分、10分）分別發生規模5.7、7.6的強震，短短5分鐘內接連地牛翻身。

其中4點10分的地震 最強震度達7級。日本當局已發布海嘯警報，預計石川縣能登半島恐有5公尺高海嘯。山形、新潟、富山、兵庫、福井等縣海嘯浪高恐達3公尺。

媒體報導，當地有監視器畫面拍到地震時的劇烈搖晃、街道上塵土飛揚。至於關東地區雖距離震央較遠，卻也出現明顯搖晃。根據現場畫面，地震當時許多在東京迪士尼 樂園的遊客原地蹲坐、保持警戒，不任意走動。

另據共同社報導，本日強震發生後，東日本鐵路公司（JR東日本）停駛了東北、上越、北陸等各條新幹線，尚不清楚何時恢復運行；石川縣輪島港傳出已觀測到1.2公尺高的海嘯。