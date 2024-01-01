金正恩稱兩韓「敵對非同族 永遠無法統一」

北韓領導人金正恩（前左）去年視察一項火力攻擊演習後，下令軍方加強「實戰」演練。（朝中社）

北韓 官媒朝中社去年12月31日報導，北韓共產黨「朝鮮勞動黨」同月30日舉行其第8屆中央委員會第9次全會第五天會議，出席的北韓領袖金正恩 表明，兩韓為敵對和交戰中的兩國關係、永遠無法統一，朝（北韓）、韓（南韓 ）關係不再是同一民族關係。

韓聯社等韓媒引述朝中社報導，金正恩說，兩韓已對祖國統一的看法截然不同，勞動黨回顧長久以來的朝韓關係後發現，雙方永遠也無法實現統一。他還說，南韓聲稱北韓為主要敵人，首爾又與外部勢力勾結，一味尋求使平壤政權崩潰的機會，「我們絕不能重蹈覆轍」，將南韓再視為和解與統一的對象。

金正恩揚言，若美國和南韓企圖在軍事上對抗北韓，平壤必須迅速因應可能出現的核危機事態，動用一切手段力量，為平定整個南韓持續加緊進行大刀闊斧變革的準備。他並宣示今年將替繼續擴大核武生產規模奠基，還有再發射3顆軍事偵察衛星。北韓去年5及8月皆發射失敗後，11月終於首次成功發射其間諜衛星「萬里鏡一號」。

南韓智庫韓國統一研究院研究員洪敏認為，金正恩前述談話顯示北韓威脅對南韓動用戰術核武，將不只是說說而已，平壤將視「南朝鮮」為其交戰國，不再視南韓為同一民族，使用核武將不會自相矛盾。而南韓今年4月將舉行國會選舉，保守派總統尹錫悅去年5月上台後就對北韓態度強硬，相當於南韓中情局（CIA）的國情院日前警告，北韓今年很可能出乎意料地對南韓遂行軍事挑釁或網攻，將造成南韓政局不穩。

路透引述北韓官媒報導指出，北韓2024年政策目標之一是發射額外3枚軍事偵察衛星，全力推動太空科學和技術發展，以推升北韓軍力，並監視敵軍。

北韓表示他們今年11月21日成功發射該國第一枚軍事偵察衛星，並傳回美國白宮、五角大樓及美軍基地和南韓「目標地區」的照片。

北韓發射間諜衛星的舉動已推升區域緊張局勢，並引發美國、澳洲、日本和南韓的新一波制裁。由於平壤當局迄今尚未發布任何出自這枚衛星的影像，引發分析家和各國政府在這枚衛星實際能力的討論。

此外，南韓聯合新聞通訊社引述北韓國營電台報導，北韓領導人金正恩和中國國家主席習近平12月31日互致新年賀電，矢言兩國將進一步開展合作關係。但據路透報導，北韓中央通信社迄未報導上述賀電內容。