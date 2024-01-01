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2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

全球80億人迎新年熱盼和平 倫敦煙火歐洲最大

編譯中心／綜合31日電
英國跨年煙火秀在倫敦泰晤士河沿岸舉行，煙火照亮了倫敦市中心的大笨鐘上空。（美聯社）
英國跨年煙火秀在倫敦泰晤士河沿岸舉行，煙火照亮了倫敦市中心的大笨鐘上空。（美聯社）

2023年過去，全球80億人迎接2024年來臨，有人狂歡、 賞煙火秀，而在烏克蘭和巴勒斯坦加薩地帶，民眾期待戰爭盡快結束，和平早日降臨。

綜合媒體報導，在太平洋島國東加王國、薩摩亞和吉里巴斯等太平洋小島國，成為首批迎來2024年的國家後，澳洲雪梨1日也接力點燃跨年煙火，包括著名的雪梨歌劇院及港灣大橋煙火秀。備受矚目的雪梨歌劇院（Sydney Opera House）及港灣大橋（Harbour Bridge）煙火秀，今年全程長達12分鐘，照亮了雪梨的天際線，響起了觀眾的興奮歡呼聲。

倫敦跨年煙火燈光秀在因疫情連續兩年不開放現場觀賞後，今年完全恢復，市長沙迪克汗（Sadiq Khan）自豪此次是倫敦歷年來、也是歐洲規模最大。整場表演向烏克蘭、性別平權、2022年逝世的女王伊麗莎白二世致意。

在離泰晤士河不遠、國會大廈塔樓上的「大笨鐘」（Big Ben）響起一刻鐘西敏寺報時旋律（WestminsterQuarters或Westminster Chime，台灣校園上課鐘聲的原型）後，現場開始倒數計時10秒迎向2023年。在盛大煙火標誌新的一年開始後，「大笨鐘」敲12下鐘，正式啟動長約12分鐘的煙火燈光秀。

歷經5年浩大維修工程，「大笨鐘」2022年11月終於完全恢復正常運作，趕上11月底開始的一系列紀念日與節慶。

跨年撞鐘，是日本東京增上寺迎新年的慣例。（路透）
跨年撞鐘，是日本東京增上寺迎新年的慣例。（路透）

在亞洲的日本，除了跨年夜在家看紅白歌唱大賽、吃蕎麥麵，更少不了重頭戲「除夕撞鐘」，在除夕午夜到1月1日0時，各寺院都會敲響108下鐘聲，民眾一邊迎接新年的同時也送走煩惱。

南韓跨年重頭戲在是首爾市中心的普信閣的敲鐘活動，還邀請當紅偶像如ENHYPEN、Oh My Girl、ZeroBaseOne、The Boys等團體封街演出，吸引10萬人倒數迎接2024年。敲鐘活動結束後，大馬路中央將升起直徑12公尺的「午夜太陽」，寓意黑暗退散，上演旭日初升的瞬間。

此外，泰國各地跨年活動熱鬧登場，尤以曼谷的規模最盛大，昭披耶河畔的煙火響徹雲霄。泰國觀光局預估光耶誕節加上跨年假期，就帶來417億泰銖的觀光收入，比去年同期增加了6成。

泰國觀光局分別在曼谷、東北的呵叻府（Korat）以及南部的合艾（Hatyai）舉辦盛大的跨年活動，曼谷主要吸引來自各國的觀光客，合艾則以馬來西亞遊客為主力。

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