韓媒：中國為監視台灣大選 要求推遲中日韓領袖會議

南韓「中央日報」報導，根據外交消息人士透露，中國向南韓傳達希望把中日韓領導人會議推遲到明年3月的「兩會」之後再舉行，因為中國明年初要把注意力放在關注台灣大選選情。圖為2019年12月第八次中日韓領導人會議，分別為時任南韓總統文在寅、中國總理李克強、日本首相安倍晉三。（路透）

南韓 「中央日報」報導，根據外交消息人士透露，中國向南韓傳達希望把中日韓領導人會議推遲到明年3月的「兩會」之後再舉行，因為中國明年初要把注意力放在關注台灣總統、立委大選選情。

中日韓原本計劃最快在今年內重啟中日韓領袖會議，這也是自2019年之後，停擺將近4年的3國領導人會議可望再次舉行。上一次3國峰會在中國成都舉行，這次3國峰會的輪值主席為南韓。

報導稱，南韓原本準備今年在釜山舉辦會議，但最終還是推遲到明年。屆時將有南韓總統尹錫悅、日本 首相岸田文雄 ，以及中國國務院總理李強出席。

「中央日報」報導，中國方面提出，明年1月13日的台灣大選結束後，接下來的1、2個月要集中於台灣相關議題，因此希望在明年3月中國全國政協、人大「兩會」之後舉行中日韓領導人會議。不過，中國依舊同意會議應該在明年上半年內舉行。

第14屆全國政協第2次會議於明年3月4日在北京召開、第14屆全國人大第2次會議於3月5日在北京召開。

日相岸田文雄目前的支持度不樂觀，自民黨內部爆發政治獻金醜聞後，「每日新聞」在12月16日及17日所做最新民調顯示，岸田內閣支持率只剩16%，且有高達7成受訪者認為「應該解散」自民黨內派閥。先前傳出，岸田為了專心處理相關事務，考慮延後明年1月的訪問南美洲行程，他恐怕也無心於中日韓領袖會議。

然而，日本放送協會（NHK）報導，岸田正在安排明年3月初訪問美國，並考慮在美國國會發表演說。日本方面可能會根據他的訪美行程，協調中日韓3國領導人會議時間。