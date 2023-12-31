戰爭、氣候災難不斷…揮別過去12個月動盪世局 全球喜迎嶄新2024年

世界各地歡騰的人群今天將告別有史以來最熱一年，同時也揮別過去12個月的動盪世局，這段期間有聰穎的聊天機器人、氣候危機以及加薩走廊與烏克蘭的慘烈戰爭。情境示意圖。（Ingimage）

世界各地歡騰的人群今天將告別有史以來最熱一年，同時也揮別過去12個月的動盪世局，這段期間有聰穎的聊天機器人、氣候危機以及加薩 走廊與烏克蘭的慘烈戰爭。

法新社報導，超過80億全球人口將迎向新的一年，許多人希望擺脫高昂生活開銷及世界動盪局勢的壓力。

在自詡「世界新年之都」的澳洲雪梨市，儘管天氣異常濕涼，但預計會有超過100萬人聚集在當地海灘，享受跨年派對。

雪梨市將點燃8公噸的煙火跨入2024年，屆時全球會有一半人口面臨選舉，法國首都巴黎也將舉行夏季奧林匹克運動會。

過去12個月可看到，好萊塢大片「芭比」（Barbie）登上全球票房龍頭，擬人化的人工智慧工具激增，還有全球首例全眼移植手術。

印度超越中國成為世上人口最多的國家，也是第一個將登陸器降落於月球南極的國家。

2023年也是從1880年有記錄以來最熱一年，從澳洲、非洲之角（Horn of Africa）及亞馬遜盆地（Amazon basin），各地遭遇一連串氣候引發的災難。

或許最重要的是，2023年將因巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）10月7日襲擊以色列南部，還有以色列的殘忍報復而被世人所銘記。

聯合國（UN）估計，自以色列圍困加薩走廊（Gaza Strip）以來，當地已有近200萬居民流離失所，大約占承平時期人口的85%。

曾經熙來攘往的加薩市區到處可見斷垣殘壁，幾乎沒有地方可以慶祝新年，能一同歡度佳節的親人也少了許多。

至於烏克蘭，俄羅斯 的侵略戰爭已將近兩年，面對莫斯科當局的新一輪攻勢，烏克蘭民眾仍充滿抗戰的鬥志和希望。

即使是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）領導下的俄國，有些人也對俄烏戰爭感到厭倦。

蒲亭已是史達林（Joseph Stalin）以來在位最長的俄羅斯領導人。當俄國明年3月舉行大選時，他的名字將再次出現於選票上，但很少人會期待這次選舉是完全自由或公平的。

2024年可以說是全球選舉年，俄羅斯大選只是明年多場關鍵性的選舉之一。

可能重塑英國、法國、印度、印尼、墨西哥、南非、委內瑞拉等國家政局的多場大選，將決定超過40億人口的政治命運。

但其中一場選舉具有全球性影響，81歲美國民主黨籍總統拜登（Joe Biden）似乎將與77歲的共和黨籍前總統川普 （Donald Trump）在明年11月對決，重演2020年美國大選。

作為現任美國總統，拜登的表現似乎顯見年事已高，甚至他的支持者也擔心連任4年可能帶來的影響。

但民眾若擔心拜登第2個任期的美國政府會是什麼樣，對川普的擔憂也不會少到哪裡去，川普如今面臨多項司法指控。

選民也可以決定川普這位自吹自擂的億萬富翁，究竟是再度入主白宮，抑或鋃鐺入獄。