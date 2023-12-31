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跨年前夕隧道淹水 歐洲之星停駛 3萬旅客滯英

編譯中心／綜合30日電
由於英國隧道被淹，歐洲之星列車30日班次全取消，列車班次因隧道被淹而取消，圖為旅客滯留在聖潘克拉斯車站枯等。（路透）
由於英國隧道被淹，歐洲之星列車30日班次全取消，列車班次因隧道被淹而取消，圖為旅客滯留在聖潘克拉斯車站枯等。（路透）

英格蘭南部數條隧道淹水，造成連接英國與歐洲大陸的高速列車歐洲之星（Eurostar）30日至少41列車班次取消，影響約3萬旅客，只能滯留英國，許多人的新年旅遊計畫恐泡湯。

中央社引述法新社引用該公司聲明報導，肯特郡（Kent）的「艾貝斯費特車站（Ebbsfleet）和倫敦聖潘克拉斯車站（St Pancras International）之間的淹水狀況尚未改善，列車無法運行。因此歐洲之星不得不做出取消當日剩餘所有服務的決定」。

路透報導，歐洲之星稍早已宣布取消14班列車，但因淹水問題尚未解決，決定取消30日所有班車，合計共41班列車。在倫敦一個車站，幾百名旅客滯留。有旅客表示，原本打算星期天前往巴黎迪士尼樂園，但現在預計星期天傍晚才能抵達巴黎。

目前尚不清楚泰晤士河（River Thames）艾貝斯費特附近河段鐵路隧道發生水災的原因。

近日英格蘭部分地區遭到大雨襲擊，英國氣象局則向全國大部分地區發出降雨、降雪和結冰的天氣警報，當局還針對英格蘭南部發布了強陣風「黃色警告」。

這次停駛事件是歐洲之星乘客在這個聖誕節與新年假期面臨的第2起重大狀況。12月21日，法國工人無預警發動罷工，多達數千人的聖誕節旅行計畫因此受到阻礙。

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