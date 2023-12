「屠殺不能解決屠殺」 以色列青年拒服兵役攻加薩判囚

以色列坦克已經深入加薩走廊中部城鎮;圖為加薩南部汗尤尼斯房屋已變成廢墟。(路透)

以哈衝突至今已將近3個月,據美國「華盛頓郵報」報導,一名以色列 18歲少年米特尼克(Tal Mitnick)因為拒絕上戰場被判30天徒刑,理由是「屠殺不能解決屠殺」。以色列有媒體稱,他是以哈戰爭以來,首名因出於良心拒服兵役而被判刑的以色列人。

網上流傳一份米特尼克的聲明,當中提到,「針對加薩 的犯罪攻擊不能解決哈瑪斯 實施的殘暴屠殺。暴力不能解決暴力,這就是我拒絕的原因」「與巴勒斯坦人的持續衝突沒有軍事解決方案。即使世界上發生所有暴力,我們也無法抹去巴勒斯坦人民或他們與這片土地的聯繫,就像猶太人或我們與這片土地的聯繫,也無法抹去一樣。」

國防軍沒有公布米特尼克的姓名,但稱他在12月5日入伍前,「一開始提到對良心拒絕的關心」,不過程序發現「他沒有良心拒絕的理由」;軍方在12月26日再次安排米特尼克入伍,但是他拒絕入伍。軍方於是進行審判,並判他入獄30天。服刑之後,會再跟審查官員進行另一次約談,最後可能再次入獄,並且將他的刑期加重。

入獄前夕,米特尼克在社交平台X貼出已故民謠歌手安妮菲尼(Anne Feeney)的作品Have You Been to Jail for Justice?(你為正義坐過監嗎?)的歌詞,包括「法律由人制定」和「人可能會錯」。

另據媒體報導,以色列大部分的公民年滿18歲就必須服役,男性必須入伍至少32個月,女性至少24個月。以色列國防軍表示,以色列阿拉伯人、宗教婦女、已婚人士和精神不健全的人可以豁免」。許多極端正統派猶太人也獲得豁免。

此外,以色列軍方表示,自10月初最新一輪以哈衝突爆發以來,以軍共繳獲巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯6500萬份文件和50萬份作戰計畫、圖示等,從中提取了關鍵情報。

以色列「新消息報」表示,根據以軍在哈瑪斯基地發現的文件,哈瑪斯在加薩部署1萬名武裝人員,以軍估計該組織共有約3萬名武裝人員。到目前為止,約有三分之一的哈瑪斯分子在衝突中喪生,報導還說,哈瑪斯部分作戰計畫長達80多頁,詳細說明如何應對以色列在加薩地區的長期軍事行動,包括針對以色列機場、軍事基地等發射火箭彈的時間表。