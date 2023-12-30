我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國明年起 減少美赴中人員申請簽證所需資料

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

「屠殺不能解決屠殺」 以色列青年拒服兵役攻加薩判囚

編譯中心╱綜合29日電
以色列坦克已經深入加薩走廊中部城鎮；圖為加薩南部汗尤尼斯房屋已變成廢墟。（路透）
以色列坦克已經深入加薩走廊中部城鎮；圖為加薩南部汗尤尼斯房屋已變成廢墟。（路透）

以哈衝突至今已將近3個月，據美國「華盛頓郵報」報導，一名以色列18歲少年米特尼克（Tal Mitnick）因為拒絕上戰場被判30天徒刑，理由是「屠殺不能解決屠殺」。以色列有媒體稱，他是以哈戰爭以來，首名因出於良心拒服兵役而被判刑的以色列人。

網上流傳一份米特尼克的聲明，當中提到，「針對加薩的犯罪攻擊不能解決哈瑪斯實施的殘暴屠殺。暴力不能解決暴力，這就是我拒絕的原因」「與巴勒斯坦人的持續衝突沒有軍事解決方案。即使世界上發生所有暴力，我們也無法抹去巴勒斯坦人民或他們與這片土地的聯繫，就像猶太人或我們與這片土地的聯繫，也無法抹去一樣。」

國防軍沒有公布米特尼克的姓名，但稱他在12月5日入伍前，「一開始提到對良心拒絕的關心」，不過程序發現「他沒有良心拒絕的理由」；軍方在12月26日再次安排米特尼克入伍，但是他拒絕入伍。軍方於是進行審判，並判他入獄30天。服刑之後，會再跟審查官員進行另一次約談，最後可能再次入獄，並且將他的刑期加重。

入獄前夕，米特尼克在社交平台X貼出已故民謠歌手安妮菲尼（Anne Feeney）的作品Have You Been to Jail for Justice?（你為正義坐過監嗎？）的歌詞，包括「法律由人制定」和「人可能會錯」。

另據媒體報導，以色列大部分的公民年滿18歲就必須服役，男性必須入伍至少32個月，女性至少24個月。以色列國防軍表示，以色列阿拉伯人、宗教婦女、已婚人士和精神不健全的人可以豁免」。許多極端正統派猶太人也獲得豁免。

此外，以色列軍方表示，自10月初最新一輪以哈衝突爆發以來，以軍共繳獲巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯6500萬份文件和50萬份作戰計畫、圖示等，從中提取了關鍵情報。

以色列「新消息報」表示，根據以軍在哈瑪斯基地發現的文件，哈瑪斯在加薩部署1萬名武裝人員，以軍估計該組織共有約3萬名武裝人員。到目前為止，約有三分之一的哈瑪斯分子在衝突中喪生，報導還說，哈瑪斯部分作戰計畫長達80多頁，詳細說明如何應對以色列在加薩地區的長期軍事行動，包括針對以色列機場、軍事基地等發射火箭彈的時間表。

據加薩地區衛生部門公布的最新統計數據，自10月7日以哈爆發新一輪軍事衝突以來，以軍在加薩的軍事行動已造成超過2.1萬人死亡、5.5萬人受傷。

以哈衝突持續，一名巴勒斯坦女童在加薩地帶南部房屋廢墟下被救出。（路透）
以哈衝突持續，一名巴勒斯坦女童在加薩地帶南部房屋廢墟下被救出。（路透）

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

紀錄片、回憶錄沒大賺 「年度輸家」哈梅傳陷經濟危機

延伸閱讀

2023回顧／從俄烏到以哈…多國爆衝突 二戰結束後最多

2023回顧／從俄烏到以哈…多國爆衝突 二戰結束後最多
以色列猛轟加薩南部大城 24小時內近200人喪命

以色列猛轟加薩南部大城 24小時內近200人喪命
平安夜空襲釀加薩難民營86死 以色列認「用錯彈藥」卻拒道歉

平安夜空襲釀加薩難民營86死 以色列認「用錯彈藥」卻拒道歉
「加薩近萬孩童罹難」紐約示威模擬葬禮 數百人要求以哈停火

「加薩近萬孩童罹難」紐約示威模擬葬禮 數百人要求以哈停火

熱門新聞

菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46
今年12月1日日皇德仁（左）、皇后雅子（中）和愛子公主（右）在皇居合影。美聯社

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

2023-12-27 15:10
哈利（右）與梅根今年仍不返英過耶誕。（路透資料照片）

見不到孫兒很失落 但哈利、梅根不返英讓查理鬆了口氣

2023-12-25 12:27
李善均身亡。(視頻截圖)

李善均遺書曝「違約金沒辦法了、請大家忘了我」

2023-12-28 01:27

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠