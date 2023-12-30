我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國明年起 減少美赴中人員申請簽證所需資料

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

「赤裸插胡蘿蔔」 法國高級酒店性虐廚房助手 一星名廚離職

編譯陳曉慈／綜合29日電
法國西南方奢華酒店「宮殿酒店」餐廳，傳出在廚房助手被迫脫光衣物遭凌辱，米其林一星名廚拉吉歐因而離職；圖為宮殿酒店。（取材自shutterstock）
法國西南方奢華酒店「宮殿酒店」餐廳，傳出在廚房助手被迫脫光衣物遭凌辱，米其林一星名廚拉吉歐因而離職；圖為宮殿酒店。（取材自shutterstock）

法國米其林一星名廚拉吉歐（Aurelien Largeau）日前遭披露，疑似虐待並凌辱一名廚房工作人員。拉吉歐負責營運法國西南方奢華酒店「宮殿酒店」（Hotel du Palais）的餐廳，該酒店29日表示，拉吉歐上周已經離職。

宮殿酒店由凱悅集團（Hyatt）持有，一名凱悅發言人表示，管理階層已獲悉發生了一起「令人不安的事件」，相關影片已被上傳網路。

發言人並未詳述影片內容，但當地媒體「西南日報」（Sud Ouest）披露，畫面顯示飯店廚房正在舉辦一場「迎新儀式」，一名廚房助手全身赤裸被綁在椅子上數小時，嘴裡咬著一個蘋果、肛門插著一根胡蘿蔔，所有廚師都在旁觀，包括拉吉歐。

這段在網路上流傳的影像已遭移除。西南日報指出，這場「可恥」事件發生在「主廚拉吉歐的授權且在場」的情況下。

拉吉歐曾向「法國藍色電台」（France Bleu）巴斯克地區頻道表示，他強烈」否認這些「誹謗及不實」指控，正與律師一起準備辯護。

凱悅集團發言人表示，這起事件並不符合凱悅支持的立場，集團已經展開調查並做出適當裁決，「凱悅同事、客人及伙伴的安全、健康及福祉，絕對是我們的優先考量」。宮殿酒店是位於南法度假勝地比亞里茲的五星級飯店，每晚住宿要價超過400歐元（約442.5美元）。

上一則

企圖電子煙入境新加坡 4人遭逮恐關1年

下一則

「不與共產黨結盟」阿根廷拒加入金磚國家集團

延伸閱讀

華人奪下法國「國王派之王」亞洲精緻刻花成為決勝關鍵

華人奪下法國「國王派之王」亞洲精緻刻花成為決勝關鍵
聖誕早晨持槍搶走法國鬥牛犬 紐約16歲少年遭捕

聖誕早晨持槍搶走法國鬥牛犬 紐約16歲少年遭捕
法國高級酒店傳虐待 菜鳥「赤裸插胡蘿蔔」 米其林一星名廚離職

法國高級酒店傳虐待 菜鳥「赤裸插胡蘿蔔」 米其林一星名廚離職
因病少上1天班…公司不給她年終獎金 法院這麼判了

因病少上1天班…公司不給她年終獎金 法院這麼判了

熱門新聞

菲律賓一名48歲男子日前在鄉間道路騎摩托車時，被一條約三公尺長的巨蟒擋住去路，隨後手臂遭猛咬，身體也被纏緊。他抓住蛇頭並咬下蛇脖子的一大塊肉，最後驚險脫困。圖為示意圖。美聯社

遭猛咬纏緊 菲男「咬死3公尺長巨蟒」驚險脫困

2023-12-23 11:24
全球最富國10強

全球最富國愛爾蘭奪冠 美排名為何輸小國家

2023-12-26 01:27
江助坦言，過去國高中時期戴著眼鏡，對自己的外貌缺乏信心，考上東京大學後，他開始專研時尚，信心與日俱增。（翻攝自TikTok @ut_darlin_idol、IG @ut_darlin_idol）

學霸做什麼都強？東大生換臉兼職做牛郎 短短1年搖身成紅牌

2023-12-24 04:46
今年12月1日日皇德仁（左）、皇后雅子（中）和愛子公主（右）在皇居合影。美聯社

日本皇室賀年儀式 愛子公主將首度戴頭冠出席

2023-12-27 15:10
哈利（右）與梅根今年仍不返英過耶誕。（路透資料照片）

見不到孫兒很失落 但哈利、梅根不返英讓查理鬆了口氣

2023-12-25 12:27
李善均身亡。(視頻截圖)

李善均遺書曝「違約金沒辦法了、請大家忘了我」

2023-12-28 01:27

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠