「赤裸插胡蘿蔔」 法國高級酒店性虐廚房助手 一星名廚離職

法國西南方奢華酒店「宮殿酒店」餐廳，傳出在廚房助手被迫脫光衣物遭凌辱，米其林一星名廚拉吉歐因而離職；圖為宮殿酒店。（取材自shutterstock）

法國米其林一星名廚拉吉歐（Aurelien Largeau）日前遭披露，疑似虐待並凌辱一名廚房工作人員。拉吉歐負責營運法國西南方奢華酒店「宮殿酒店」（Hotel du Palais）的餐廳，該酒店29日表示，拉吉歐上周已經離職。

宮殿酒店由凱悅集團（Hyatt）持有，一名凱悅發言人表示，管理階層已獲悉發生了一起「令人不安的事件」，相關影片已被上傳網路。

發言人並未詳述影片內容，但當地媒體「西南日報」（Sud Ouest）披露，畫面顯示飯店廚房正在舉辦一場「迎新儀式」，一名廚房助手全身赤裸被綁在椅子上數小時，嘴裡咬著一個蘋果、肛門插著一根胡蘿蔔，所有廚師都在旁觀，包括拉吉歐。

這段在網路上流傳的影像已遭移除。西南日報指出，這場「可恥」事件發生在「主廚拉吉歐的授權且在場」的情況下。

拉吉歐曾向「法國藍色電台」（France Bleu）巴斯克地區頻道表示，他強烈」否認這些「誹謗及不實」指控，正與律師一起準備辯護。

凱悅集團發言人表示，這起事件並不符合凱悅支持的立場，集團已經展開調查並做出適當裁決，「凱悅同事、客人及伙伴的安全、健康及福祉，絕對是我們的優先考量」。宮殿酒店是位於南法度假勝地比亞里茲的五星級飯店，每晚住宿要價超過400歐元（約442.5美元）。