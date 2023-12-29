以軍承認空襲用錯彈藥 加薩慘死「本可避免」

加薩中部馬加齊24日深夜遭以色列空襲，死傷慘重，失去親人的巴勒斯坦男子25日神情哀傷地站在難民營廢墟中。（路透）

加薩 地帶中部馬加齊難民營（Maghazi）平安夜遭到以色列 軍方空襲，整個住宅區被夷為平地，有媒體報導至少106人死亡；今天以色列公共廣播公司援引一名軍方官員的話報導稱，以軍承認此次空襲使用了「錯誤」彈藥，造成原本可以避免的大規模傷亡。

以色列時報報導，當地時間24日晚間，以色列軍方在加薩走廊中部區域實施空襲，加薩衛生部指至少70人死亡，也有媒體稱至少106死；一名以色列軍方官員受訪時表示，此次空襲使用的彈藥類型，與原定的性質不符，造成廣泛的附加傷害。

據報導，聲明也提到，以軍的目標是哈馬斯分子，對於造成非戰鬥人員傷亡表示遺憾，以軍正努力從事件中吸取教訓，強調正致力減少對平民造成傷害，但由於哈馬斯的軍事基礎設施深入平民區，所以情況變得複雜。

以色列國防軍發言人也表示，空軍當天在附近兩個相鄰地點攻擊幾名哈馬斯分子，強調空襲前已採取措施，盡量減少對非戰鬥人員的傷害；但初步調查顯示，有其他建築物遭攻擊，意外導致平民受傷，軍方還在進一步調查。

加薩走廊媒體辦公室當地時間24日晚間發布消息稱，以軍在對加薩走廊中部馬加齊難民營發動的襲擊中，炸毀了四處房屋，造成超過70人死亡，數十人受傷。

另據英國廣播公司BBC報導，聯合國表示，隨著以色列軍隊地面攻勢擴大，坦克車已經抵達一處難民營的郊區，估計有成千上萬的巴勒斯坦人被迫逃離加薩中部；根據目擊者以及哈瑪斯 分子報告說法，坦克已經抵達一處難民營東部郊區。

BBC指出，以色列軍方最近擴大地面攻勢，目標是附近的幾處難民營。哈瑪斯掌控的衛生部表示，累計開戰至今，加薩死亡人數已經有2萬1300多人，其中大多是婦孺。

聯合國警告，流離失所者無處可去，愈來愈多人被趕到加薩南部城鎮拉法，更多人進入了一個無法養活他們的狹小地帶。