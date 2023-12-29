濫用職權判無罪 泰國前總理盈拉可望返國

泰國最高法院近日撤銷對盈拉（右）的逮捕令，流亡海外多年的盈拉可能返回泰國的聲音開始浮上檯面，有可能循哥哥戴克辛（左）模式返國。（路透）

泰國 最高法院宣布，在審理流亡海外的前總理盈拉（Yingluck Sinawatra）遭指濫用職權一案後，認定盈拉在擔任泰國總理時期並沒有濫用職權，宣判盈拉無罪，並且撤銷對她的逮捕令；支持盈拉一家的泰國反對派「紅衫軍」領導人賈都蓬表示，預計盈拉可能在明年追隨其被監禁的兄長、前總理塔克辛的步伐重返泰國。

綜合媒體報導，對於盈拉這次被判無罪，泰國前副總理、目前擔任律師的威沙努認為，如果盈拉要尋求王室赦免，必須首先返回泰國，並且讓相關案件由司法系統進一步審查；威沙努預料，盈拉很可能獲得泰國王室的赦免。

泰國法院在審理盈拉濫用職權罪名一案的過程中，裁定盈拉並未濫用其權力，強行罷免 當時的國家安全委員會秘書長塔維爾普連斯里，並任命她的近親普里凡達馬蓬為警察總長。

另據中央社報導，2017年泰國最高法院開始審理盈拉的稻米補貼案是否瀆職，盈拉在同年8月、最高法院做出判決前潛逃出國，開始了流亡生涯。2020年國家反貪腐委員會認定盈拉在人事調動案上瀆職，檢察總長將此案告到最高法院，2022年法院因盈拉未出庭，對她發出逮捕令。