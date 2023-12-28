衝著美國來 金正恩下令「加快戰爭準備」

北韓官媒報導，領導人金正恩已下令軍隊加快戰爭準備，以因應美國的空前「對抗舉動」。(路透)

北韓 中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩 已下令軍隊、軍火工業和核武部門加快戰爭準備，以因應美國的空前「對抗舉動」。

中央社引述法新社報導，北韓官方媒體昨天指出，北韓已召開執政黨的年終會議，領導人金正恩也出席了會議，會議涉及6個主要的討論議題，包括回顧北韓一年來的國家政策實施情形，及展望2024年國家預算和「努力的方向」，會中預料將公布2024年關鍵政策決定。

今年的會議以北韓成功發射一枚偵察衛星、將其核武國家地位載入憲法、試射了最先進的洲際彈道飛彈（ICBM），為今年畫上句點。

北韓中央通信社報導，在昨天的會議上，金正恩將2023年定義為「有偉大轉折和變革的一年」，也是「非常重要」的一年。金正恩表示，北韓在「社會主義建設及加強國家實力的各個領域，達成令人大開眼界的勝利和事件」。

他還說，北韓的新戰略武器，包括間諜 衛星，已經「堅定不移地」將北韓置於「軍事大國的地位」。

金正恩上周表示，如果受到核武「挑釁」，北韓會毫不猶豫地發動核子攻擊。

報導稱，北韓上周試射一枚新型固體燃料洲際彈道飛彈「火星-18」，這是2023年以來的第3次測試。

北韓上周發射一枚軍事間諜衛星，並聲稱這枚衛星很快地就開始提供美國和南韓軍事地點的影像，進一步損害與南韓的關係。

那次試射打破南北韓之間為緩和朝鮮半島緊張局勢而簽訂的軍事協議，雙方隨後都將分隔兩國的非軍事區（DMZ）沿線安全做了升級。