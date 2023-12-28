南韓拚毒品清淨國 接連嚴查大明星

韓星李善均生前捲入涉毒調查，27日輕生離世，消息震驚各界；圖為李善均的靈堂。（取材自微博）

主演「上流寄生族」、「我的大叔」的韓星李善均 27日輕生離世，消息震驚各界。李善均生前捲入的涉毒調查，也一再成為輿論關注焦點。南韓 政府近年打出冀重回「毒品 清淨國」的旗號，除了設立特別專案組，多位大牌韓星更是接連受調查，如劉亞仁、河正宇等，還有最新獲警方判定無嫌疑而結案的權志龍（GD）。

聯合國把每10萬名人口中每年僅有20名以下毒品犯罪者的國家，定義為「毒品清淨國」。南韓廣播公司（KBS）指，以南韓5000多萬人口計算，毒品犯罪者數目在1萬以下，南韓才能重返清淨國，但是2022年，光是前7個月的罪犯數目就已超過1萬人。

南韓大檢察廳7月發布的報告顯示，2022年南韓毒品犯罪人數達1.83萬人，較2018年增加45.8%，創下歷史新高，其中30歲以下年輕人占近六成。

南韓海警2022年查獲的毒品犯罪案件為962宗，是4年前的10.6倍。

在近年南韓打擊毒品的行動中，多位大牌韓星也成為調查對象，自2019年以來，在BIGBANG前成員勝利爆出的涉毒涉性交易醜聞後，影帝河正宇2020年也因涉非法使用禁藥而遭調查，其後歌手Don Spike在2022年因涉毒被捕。

2023年更是有多位藝人受查，影帝劉亞仁2月初爆出涉毒爭議，之後警方在其體內驗出異丙酚（俗稱牛奶針）、大麻、可卡因和俗稱「K仔」的氯胺酮。

男團WINNER前成員南太鉉、曾出演「Heart Signal」第3季的徐敏，也在5月相繼被驗出毛髮有冰毒陽性反應。

李善均與BIGBANG權志龍也在10月開始遭警方調查，至12月警方對權志龍一案宣布「無嫌疑結案」，另繼續對李善均展開調查，李則一直主張是「受騙」。