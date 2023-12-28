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李善均遺書曝「違約金沒辦法了、請大家忘了我」

編譯中心╱綜合27日電
李善均身亡。(視頻截圖)
李善均身亡。(視頻截圖)

韓星李善均10月被爆出吸毒、出軌，2個多月來他接受傳喚3次、驗毒3回，卻在案件仍在調查時，於27日上午被發現陳屍車內，副駕駛座上殘留炭火，警方初步研判為輕生，對他的調查也因此中斷。

據韓媒報導指出，遺書內容他除了向妻子致歉輕生，也對龐大的戲劇、廣告違約金壓得喘不過氣，「很抱歉讓大家這樣子記住我」。據悉，李善均向經紀公司道歉，稱「廣告和電影的違約金很多，沒辦法了，對不起。」他遭取消的電影和廣告合約，違約金可能高達100億韓圜(約835萬美元)。

李善均27日被發現陳屍車內，警方封鎖現場調查。(美聯社)
李善均27日被發現陳屍車內，警方封鎖現場調查。(美聯社)

然而李善均身亡前一天仍要求警方測謊，且驗毒結果皆為陰性，為何選擇走上絕路？諸多疑點隨著他48歲的人生落幕，畫下難解的句點。

李善均出道22年，演出許多經典作而為人熟知，包括和孔劉合作的「咖啡王子1號店」、和孔曉振的「料理絕配Pasta」、和IU的「我的大叔」，和宋智孝「老婆這週要出牆」，以及讓他知名度更上一層樓的電影「寄生上流」，他演技精湛又有性感嗓音，是許多觀眾心目中的魅力大叔。

他和演員全慧珍結褵14年育有2子，愛家好男人形象深植人心，然而10月他被在酒店工作的小三爆出吸毒，並被勒索韓幣3.5億（約台幣830萬元），讓他事業全毀，廣告也被撤除。被指控捲入毒案，李善均曾多次喊冤，不過他也一度表示是被酒店公關騙，在不知情的狀況下吸毒。

南韓警方未公開遺書內容，不過韓媒TV朝鮮27日報導，李善均留下寫給妻子的遺書中，上面寫著「沒有辦法」、「好像只有這個辦法了」的內容。

報導稱，李善均也向經理人公司道歉，稱「廣告和電影的違約金很多，對不起。」李善均因涉毒調查而遭取消的電影出演和廣告合約，違約金可能高達100億韓圜(約835萬美元)。

傳聞李善均遺書內容是，對不起妻子全慧珍、家庭及父母，希望關於他的一切，都已成為了回憶，一切都回不去了，李善均更道歉說「很抱歉讓大家這樣子記住我」，更喊話大家忘了他，這樣子或許不會讓他和家人處於痛苦之中。

李善均被警方多次偵訊，並曾在媒體面前向社會大眾公開道歉。(歐新社資料照片)
李善均被警方多次偵訊，並曾在媒體面前向社會大眾公開道歉。(歐新社資料照片)

文中，他更稱妻子全慧珍是他一生的摯愛，身後事就交由妻子處理，字裡行間看得出李善均內心的糾葛與難過。而李善均與妻子全慧珍於2009年结婚，兩人兒子如今已14歲。

李善均的驟逝讓外界震驚，也讓粉絲萬分不捨。他的靈堂設於首爾大學醫院禮堂，出殯將於29日舉行，安葬地點位於全羅北道寶城郡。

李善均捲入涉毒事件，疑似因為不堪輿論壓力而輕生，享年48歲。(路透資料照片)
李善均捲入涉毒事件，疑似因為不堪輿論壓力而輕生，享年48歲。(路透資料照片)

李善均 咖啡 南韓

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