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90萬人入伍被迫離職 以色列3萬企業恐倒閉

編譯中心╱綜合27日電
以哈戰爭重創以色列企業，圖為一名男子27日在以色列特拉維夫，走過一堵海報牆，上面畫著被哈馬斯綁架的人質。(路透)
以哈戰爭重創以色列企業，圖為一名男子27日在以色列特拉維夫，走過一堵海報牆，上面畫著被哈馬斯綁架的人質。(路透)

以哈衝突持續近3個月，以色列國防軍參謀總長哈勒維26日稱，戰爭還將持續數月。美媒警告指，戰爭已令以色列經濟陷入困境，約90萬人因被徵召入伍被迫離開就業市場，高科技領域損失10%至15%從業人員，建築業和農業、旅遊業、進出口貿易等亦受到嚴重衝擊，預計本季度經濟將萎縮2%，3萬家中小企業倒閉。

紐約時報援引以色列智庫報導稱，今年10月以哈衝突爆發後，以色列約20%的勞動力從就業市場「消失」，而戰前這一數據僅3%。據報導，約90萬以色列人離開工作崗位，原因包括被徵召入伍、學校停課而不得不回家照顧孩子、住在靠近黎巴嫩和加薩邊境地區而被疏散、工作地點在戰爭中受損等。受戰爭影響，以色列本季度國內生產總值（GDP）預計將萎縮2%。

對於以色列經濟至關重要的高科技領域，約10%至15%的從業人員被軍隊徵召。

與此同時，以色列禁止逾10萬名巴勒斯坦勞工入境，導致建築業和農業人手短缺。以色列小型企業組織聯合會預測，衝突將導致約3萬家中小企業倒閉。

報導指出，以色列政府顯然不打算停火。哈勒維26日稱，以軍正在擴大對加薩南部和中部的軍事行動，並即將拆除哈瑪斯在加薩北部的所有基礎設施。以色列國防部長葛朗特同日聲稱，以方正受到來自加薩、約旦河西岸、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、葉門和伊朗七條戰線的攻擊，而以軍正在六條戰線上採取行動。

據報導，以方執意擴大戰局，對經濟造成更多負面影響。葉門青年運動近期頻繁在紅海襲擊與以色列有關的商船，以色列在紅海上唯一的貨運碼頭埃拉特港口業務已暴跌85%。該碼頭通常為進口汽車和出口鉀肥的船隻服務。

中央社引述法新社報導，自加薩戰爭開打以來，遭占領的約旦河西岸有許多海報、貼紙與傳單印刷的內容，都在敦促巴勒斯坦人抵制以色列產品並購買本土商品。

新運動口號是「由我們開始，為了我們」，如今在約旦河西岸一家知名連鎖超市內隨處可見，諸如瓶裝水、牛奶與衛生紙等「巴勒斯坦製」產品都擺在顯眼位置。該超商估計，以色列產品銷售量下滑了30%。

此外，加薩現在手機和網路都不能用，收音機是唯一得知外界情勢的方法，因此超搶手，在以哈戰爭開打前，一台收音機大約要價7美元，現在則漲到16美元左右。

加薩人大多負擔不起發電機或太陽能板，因此不可能替電腦和電視機接上電源，也無法為手機充電或上網，現在要得知最新消息，只能靠收音機。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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